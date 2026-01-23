BŞEÜ'de Çift Diploma Ara Dönem Başvuruları Başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesindeki Çift Diploma Programı için ara dönem başvuruları, 2025-2026 Bahar Yarıyılı itibarıyla yeniden başladı.

Program Kapsamı ve Fırsatlar

BŞEÜ'de lisans programları arasında 15'ten fazla program eşleştirilerek öğrencilerin kayıtlı oldukları lisansın yanında ikinci bir lisans diploması alma imkânı sunuluyor. Üniversitenin 9 fakülte çatısı altında yürüttüğü çift ana dal programları sayesinde öğrenciler iki lisans programını eş zamanlı sürdürebiliyor ve programı başarıyla tamamlayanlar iki ayrı lisans diploması almaya hak kazanıyor.

Ayrıca üniversitede 15 farklı birimde yürütülen yan dal programları, öğrencilere ilgi duydukları farklı alanlarda akademik bilgi sağlıyor. Yan dal eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika veriliyor; bu programların mezuniyet sonrası kariyer seçeneklerini çeşitlendirdiği ifade ediliyor.

Müfredat ve Kalite Süreçleri

Üniversitenin kalite politikaları kapsamında planlanan ve uygulanan çift ana dal ile yan dal programlarının müfredatları düzenli olarak gözden geçiriliyor; öğrenci geri bildirimleri ile iç ve dış paydaş görüşleri de dikkate alınıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Üniversite olarak amacımız, öğrencilerimizi yalnızca tek bir alanda değil, farklı disiplinlerle desteklenmiş çok yönlü bireyler olarak yetiştirmektir. Çift ana dal ve yan dal programlarımız, öğrencilerimize akademik derinlik kazandırırken aynı zamanda mezuniyet sonrası kariyerlerinde önemli avantajlar sağlamaktadır. Ara dönem başvurularının öğrencilerimiz için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor, tüm öğrencilerimizi bu imkânlardan yararlanmaya davet ediyorum".

