Tarsus’ta Karla Mücadele: Ekipler Gece Boyu Sahada

Tarsus’ta karla mücadele: Ekipler gece boyunca sahadaydı

Muhtarlık İşleri ve Fen İşleri koordinasyonunda eş zamanlı müdahale

Tarsus Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı sonrası gece boyunca sahada yoğun mesai harcadı. Çalışmalar Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Hedef, yolların açık tutulması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanmasıydı. Kent merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde de eş zamanlı yol açma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalarda aktif olarak görev yapan mahalleler: Boztepe, Böğrüeğri, Çukurbağ, Gülek, Keşli, Kozoluk, Eminlik ve Kuşçular.

Güzergahlar düzenli aralıklarla kontrol edilerek ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahale sağlandı. Bu kapsamda Eminlik Mahallesi’nde kar nedeniyle mahsur kalan bir araç ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Belediye sorumluluk alanı dışında olmasına rağmen kent genelindeki kritik güzergahlarda da yol açma çalışmaları yapıldı. Eski Ankara Yolu ulaşıma açılırken, Kozoluk Mahallesi’nde yolda kalan tırlara destek verilerek trafiğin güvenli şekilde devam etmesi sağlandı.

Yaşanan olumsuzluklara vatandaşların 153 hattı üzerinden ulaşmasıyla hızlı müdahale gerçekleştirildi. Benzer durumlar için Alo 153 Tim hattının aktif olarak hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.

