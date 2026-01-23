Tarsus’ta Karla Mücadele: Ekipler Gece Boyu Sahada

Tarsus Belediyesi ekipleri, Muhtarlık İşleri ve Fen İşleri koordinasyonunda kent merkezi ve kırsal mahallelerde gece boyunca yol açma çalışması yaptı; mahsur araç kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:44
Tarsus’ta Karla Mücadele: Ekipler Gece Boyu Sahada

Tarsus’ta karla mücadele: Ekipler gece boyunca sahadaydı

Muhtarlık İşleri ve Fen İşleri koordinasyonunda eş zamanlı müdahale

Tarsus Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı sonrası gece boyunca sahada yoğun mesai harcadı. Çalışmalar Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Hedef, yolların açık tutulması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanmasıydı. Kent merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde de eş zamanlı yol açma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalarda aktif olarak görev yapan mahalleler: Boztepe, Böğrüeğri, Çukurbağ, Gülek, Keşli, Kozoluk, Eminlik ve Kuşçular.

Güzergahlar düzenli aralıklarla kontrol edilerek ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahale sağlandı. Bu kapsamda Eminlik Mahallesi’nde kar nedeniyle mahsur kalan bir araç ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Belediye sorumluluk alanı dışında olmasına rağmen kent genelindeki kritik güzergahlarda da yol açma çalışmaları yapıldı. Eski Ankara Yolu ulaşıma açılırken, Kozoluk Mahallesi’nde yolda kalan tırlara destek verilerek trafiğin güvenli şekilde devam etmesi sağlandı.

Yaşanan olumsuzluklara vatandaşların 153 hattı üzerinden ulaşmasıyla hızlı müdahale gerçekleştirildi. Benzer durumlar için Alo 153 Tim hattının aktif olarak hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.

TARSUS’TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TARSUS BELEDİYESİ EKİPLERİ GECE BOYUNCA SAHADA YOĞUN...

TARSUS’TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TARSUS BELEDİYESİ EKİPLERİ GECE BOYUNCA SAHADA YOĞUN MESAİ HARCADI.

TARSUS’TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TARSUS BELEDİYESİ EKİPLERİ GECE BOYUNCA SAHADA YOĞUN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit Alaplı'da: Kaymakamlık, Adliye ve Belediye Ziyaretleri
2
Sinop'ta Evde Kimlik Kartı Başvurusu Sürüyor
3
Konyaaltı Sahili Dev Dalgalarla Beyaza Büründü
4
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in Alaplı Ziyareti
5
Tatvan Sahilinde Yeşilbaş Ördeklerin Görsel Şöleni
6
Artvin Borçka'da Heyelan: Ev ve Ahır Yıkıldı, Çiftçi Son Anda Kurtuldu
7
Elazığ'da UMKE, Aşağıdemirtaş'ta Mahsur Kalan Fatma Özen'i Kurtardı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları