Fatih Karabatı, Karacabey'in Saha Personelini Kahvaltıda Ağırladı

Başkan Fatih Karabatı, Destek Hizmetleri, Fen, Temizlik ve Park-Bahçeler personelini kahvaltıda buluşturdu; birlik, teşekkür ve 2026 temennileri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 14:31
Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçenin dört bir yanında fedakârca görev yapan saha personelini düzenlenen kahvaltı programında ağırladı.

Programa Destek Hizmetleri, Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları katıldı. Karabatı, buluşmada birlik ve dayanışma mesajı vererek personelin özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Karabatı, sahadaki personelin belediye hizmetlerinde vatandaşla en güçlü bağı kurduğunu belirterek, emek ve özverinin karşılıksız kalmayacağını ifade etti. Karabatı, personeline şu sözlerle teşekkür etti: "Vatandaşa en çok dokunan sizlersiniz. Ben sizlerle gurur duyuyorum".

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Karabatı, sahada görev yapan personelle tek tek ilgilenerek emekleri için teşekkür etti. Göreve geldikleri günden bu yana ekip ruhuyla hareket ettiklerini vurgulayan Karabatı, 2025 yılının Karacabey Belediyesi açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Personelin sorun ve taleplerine her zaman açık olduğunu dile getiren Karabatı, belediyede birlik ve dayanışma anlayışının önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Ben her zaman yanınızdayım. Derdinizi, sıkıntınızı bizzat benimle de paylaşabilirsiniz. Çünkü bizler bir bütünüz".

Halk için, hizmet için varız

Yeni yıl temennilerini paylaşan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 2026 yılının kazasız, belasız ve verimli geçmesini dileyerek, "Halk için, hizmet için var olduğumuzu asla unutmayalım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu özverili çalışmaların 2026 yılında da aynı kararlılıkla devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Kahvaltı programı, hatıra fotoğrafı çekimi ve personelin Başkan Karabatı ile birebir sohbet etmesiyle sona erdi.

