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Erzincan'ın 8 Yöresel Ürünü Coğrafi İşaret İçin Başvurdu

Erzincan'da, 8 yöresel ürün coğrafi işaret tescili için başvuruda bulundu. Ürünlerin tanıtımı, Bakır Evi'nde düzenlenen etkinlikle yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:21
Erzincan'ın 8 Yöresel Ürünü Coğrafi İşaret İçin Başvurdu

Erzincan'da Coğrafi İşaret Hamlesi

Erzincan'ın meşhur yöresel lezzetleri lokum, kuşburnu goravası, eşgilisi, yaprak sarması, eğin ekmeği, badişli çorba, Kemah cevizi ve çermail armudu için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldı. Bu önemli adım, Erzincan'ın kültürel zenginliklerinin korunması ve tanıtılması açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Tanıtım Programı

Valilik tarafından düzenlenen programa, Erzincan Bakır Evi ev sahipliği yaptı. Burada, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu yaptığı konuşmada, yöreye ait zenginliklerin coğrafi işaretleme envanterine dahil edilmesinin önemine vurgu yaptı. Aydoğdu, başvurusuyla birlikte toplam 29 ürünün coğrafi işaret alacağını belirtti.

Vali Aydoğdu, bu çalışmanın Erzincan'ın tanıtımı açısından son derece kritik olduğunu ifade ederek, başta Vali Yardımcısı Yusuf İzci olmak üzere emeği geçen tüm isimlere teşekkür etti.

Katılımcılar ve Bilgilendirme

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan 8 yöresel lezzet hakkında katılımcılara detaylı bilgiler sunarak, ürünlerin özelliklerini anlattı.

Etkinliğe, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden lokum, kuşburnu goravası, eşgilisi, yaprak sarması, eğin...

Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden lokum, kuşburnu goravası, eşgilisi, yaprak sarması, eğin ekmeği, badişli çorba, Kemah cevizi ve çermail armudunun coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı. Erzincan Bakır Evi'nde düzenlenen programda Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, katılımcılara bilgi verdi.

Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden lokum, kuşburnu goravası, eşgilisi, yaprak sarması, eğin...

Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden lokum, kuşburnu goravası, eşgilisi, yaprak sarması, eğin ekmeği, badişli çorba, Kemah cevizi ve çermail armudunun coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı. Erzincan Bakır Evi'nde düzenlenen programda Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, katılımcılara bilgi verdi.

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