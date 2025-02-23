Erzincan Polisi Sahipsiz Hayvanlar İçin 100 Kilogram Tavuk Dağıttı

Erzincan ilinde, zorlu hava şartları altında sahipsiz hayvanların aç kalmaması için anlamlı bir destekte bulunuldu. Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için yaklaşık 100 kilogram tavuk dağıttı.

“Bu Kış Onlar İçin Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi”

Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soğuyan hava ve devam eden kar yağışı nedeniyle başlattıkları çalışma ile sahipsiz hayvanlara yönelik duyarlılık gösterdi. “Bu kış onlar için bir kap yemek, bir kalp sevgi” sloganıyla harekete geçen polisler, ilçe merkezindeki esnaftan toplanan gönüllü destekle 100 kilogram tavuk etini muhtelif noktalara bıraktı.

Hayvanların Beslenmesine Destek

Gerçekleştirilen bu anlamlı çalışma ile sahipsiz hayvanların beslenmelerinin sağlanması hedefleniyor. Polis ekiplerinin bu davranışı, toplumda hayvanlara yönelik duyarlılığın artmasına da katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Erzincan'da polis ekipleri, olumsuz hava koşullarında sahipsiz hayvanların aç kalmaması için yaklaşık 100 kilogram tavuk dağıttı.

Erzincan'da polis ekipleri, olumsuz hava koşullarında sahipsiz hayvanların aç kalmaması için yaklaşık 100 kilogram tavuk dağıttı.