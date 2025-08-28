Erzurum'da Dil ve Edebiyat Konağı Açıldı: Gençler Yazarlarla Buluşacak

Erzurum'da Dil ve Edebiyat Konağı Açıldı

Erzurum'da, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği bünyesindeki Dil ve Edebiyat Konağının açılışı gerçekleştirildi. Yeni konak, gençlerle yazarları bir araya getirerek dil, edebiyat, kültür ve medeniyet ekseninde eğitim, kurs, sohbet ve çeşitli etkinlikler düzenleyecek bir merkez olarak hizmet verecek.

Dernek Başkanı Ekrem Erdem: Dil, kimlik ve başarıdır

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem, kamu yararına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek dil eğitimine dikkat çekti. Erdem, "Her şeyden önce dil, kimliktir. Bir kişinin kişiliği önce dille inşa edilir. Eğer sağlam bir dil eğitimi yoksa kişilikte sorun vardır. Şu anda yaşadığımız toplumsal sıkıntıların temelinde yatan şeylerden bir tanesi, Türkçe dil eğitiminin yeterli olmayışıdır. Dil olmadan din olmaz. Önce dil, sonra din. Dini sen neyle anlatacaksın? Dille anlatacaksın. Dil savunması, vatan savunmasıdır. Başarının ilk şartı dildir. Dili iyi kullanamayanlar, başarılı olamaz. Dilini iyi kullanamayan evde kavga eder. Kendini ifade edemeyen insan, şiddete başvurur. Şiddet de bir ifade şeklidir. Dile hakim olan, şiddete başvurmaz. Onun için dil çok önemlidir." dedi.

Başkan Sekmen: Konak bir kültür yuvası olacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise bir milletin hafızasının dil olduğunu vurguladı. Sekmen, "Bir milletin ufkunun ise edebiyat olduğuna dikkati çekerek, 'Dil olmadan kimlik olmaz. Edebiyat olmadan medeniyet olmaz.'" ifadelerini kullandı. Sekmen, açılan konağın sadece bir yapı olmadığını; şairlerin, yazarların, düşünürlerin ve gençlerin bir araya geleceği, fikirlerin, şiirlerin ve eserlerin filizleneceği bir kültür ve ilim yuvası olarak işlev göreceğini söyledi.

Açılışa; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Murat Ertaş ve diğer davetliler katıldı.

Konak, düzenlenecek programlarla gençlerin yazarlarla doğrudan iletişim kuracağı, dil ve edebiyatı derinlemesine tartışacağı ve kültürel üretimin destekleneceği bir merkez olmayı hedefliyor.

