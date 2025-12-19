Erzurum'da Fen Lisesi Öğrencilerinden Muhteşem Şiir Performansı

Program ve Katılımcılar

Erzurum’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen 'Dilimizin zenginlikleri projesi' kapsamında düzenlenen şiir okuma yarışması, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Teoman Kümbet, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Caner Sunay, Memur Sen İl Başkanı Mustafa Karataş, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Tören Akışı ve Sunumlar

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Okul Müdürü Osman Coşkun, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu ve Milli Eğitim Bakan Danışmanı Teoman Kümbet birer konuşma yaptı. Toplam 16 öğrencinin yarıştığı gecede, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar da şiir okuyarak izleyicilerden büyük beğeni topladı; okul öğretmenleri de sahnede şiirlerini paylaştı.

Jüri ve Ödüller

Jüri başkanlığını Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Erbayın yaptığı gecede, birinciliği Yusuf Aras Kaya elde etti. İkinci olan Beyda Nur Pehlivanoğlu, üçüncülüğü ise Ebrar Yıldırım kazandı. Ayrıca üç öğrenciye mansiyon verildi.

Kapanış

Gece sonunda tüm öğrencilere katılım belgesi verilerek çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlik, öğrencilerin gösterdiği başarılı performans ve yoğun ilgiyle son buldu.

