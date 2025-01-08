Erzurum'da Kayak Gösterisinde Unutulmaz Evlenme Teklifi

Erzurum'da Kayak Severlerden Duygusal Anlar

Palandöken Kayak Merkezi, 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti etkinliği kapsamında gerçekleştirilen kayak gösterisiyle bir kez daha gündeme geldi. Bu etkinlikte görevli milli kayakçı Enes Aydın, izleyiciler arasında yer alan kız arkadaşı Nisa Doğan'a unutulmaz bir sürpriz evlenme teklifi gerçekleştirdi.

Sürpriz Teklif ve Mutlu Anlar

Palandöken Dağı'nda gerçekleştirilen çeşitli kayak gösterileri arasında, Ledli ve ışıksız kayak senkronize ekibi ile birlikte Aydın, 3 bin 200 metredeki performansının ardından diz çökerek, 'Benimle evlenir misin? Seni çok seviyorum.' dedi. Aydın'ın bu ifadesi, çevredeki kayakseverlerin ve arkadaşlarının alkışlarıyla desteklendi.

Nisa Doğan, bu beklenmedik sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, Aydın'dan gelen teklife 'Evet' yanıtını vermesiyle ortamda sevinç çığlıkları yükseldi. Genç çift, bu özel anı paylaşıp mutluluklarını birbirlerine sarılarak ifade etti.

Kişisel Duygular ve Hayaller

Aydın, yaptığı açıklamalarda, küçük yaşlardan beri kayak yaptığı Palandöken Dağı'nda böyle bir evlenme teklifi yapmanın kendisini gururlandırdığını ifade etti. Nisa Doğan ise bu sürpriz evlilik teklifine çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Palandöken'deki bu duygusal anlar, kayakseverler arasında da büyük heyecan yarattı ve genç çifte mutluluklar dilendi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen "2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" etkinliğinde görevli milli kayakçı Enes Aydın fotoğrafta (sağda), seyirciler arasındaki kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.