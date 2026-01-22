Erzurum'da Kış Bilim ve Teknoloji Kampı: 65 Çocuk Bilimle Buluştu

Erzurum'da düzenlenen Kış Bilim ve Teknoloji Kampı, 65 koruma ve bakım altındaki çocuğu bilim atölyeleriyle buluşturdu; program Aile ve Sosyal Hizmetler ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:25
Erzurum'da Kış Bilim ve Teknoloji Kampı: 65 Çocuk Bilimle Buluştu

Erzurum'da Kış Bilim ve Teknoloji Kampı yoğun katılımla gerçekleştirildi

Erzurum'da koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik düzenlenen Kış Bilim ve Teknoloji Kampı, yoğun katılım ve renkli etkinliklerle tamamlandı. Etkinlik, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve Bilim Erzurum ev sahipliğinde gerçekleşti.

Katılımcılar ve protokol

Programa; Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Protokol üyeleri kamp alanındaki atölyeleri gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve çocuklarla sohbet etti.

Atölye ve uygulamalar

Program kapsamında 2. ve 8. sınıf düzeylerinde öğrenim gören 65 çocuk, bilim ve teknoloji temelli atölyelerde bir araya geldi. Çocuklar; Tasarım Atölyesi, Tarım ve Doğa Atölyesi, Matematik ve Akıl Oyunları Atölyesi, Doğa Bilimleri ve Deney Atölyesi, Robotik ve Teknoloji Atölyesi, Girişimcilik ve Yenilikçi Fikirler Atölyesi ve Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyesinde gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalara katıldı. Etkinlikler, çocukların bilimsel merakını artırırken öğrenmeyi eğlenceli hale getirdi.

Yetkililerin vurguları

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kampın çocukların geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Aykut, bilim ve teknoloji çağında çocukların merak eden, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti ve kampın çocukların özgüven, ekip çalışması ile problem çözme becerilerini güçlendirdiğini ifade etti.

Aykut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı anlayışının çocukları yalnızca korumakla kalmayıp onları hayata hazırlamak olduğunu vurgulayarak, bilim ve teknoloji odaklı faaliyetlerle çocukların akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca kampın gerçekleştirilmesine verdikleri desteklerden dolayı Erzurum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Programın süresi

Etkinliğin iki gün süreceği bildirildi.

