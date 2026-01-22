Sarıkamış'ta 'Kristal Kar'la Kayak ve Snowboard Keyfi

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde etkili kar yağışı, 2,5 metreyi aşan kar kalınlığı ve 'kristal kar' ile kayak ve snowboard tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Pistler dolup taşıyor, ziyaretçiler yoğun kar altında adrenalin yaşıyor

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi, hafta başından bu yana etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Sömestr tatilinin yarattığı yoğunlukla birleşen yağış, bölgeyi tam bir görsel şölene dönüştürdü.

Sarıçam ormanları arasında, düşük nem oranı sayesinde birbirine yapışmayan "kristal kar" üzerinde kayan yerli ve yabancı turistler, olumsuz hava şartlarına aldırış etmeden pistleri doldurdu. Merkezdeki kar kalınlığı yer yer 2,5 metreyi aştığı bildirildi.

Dünyada sadece Alpler’de ve Sarıkamış’ta görülen bu benzersiz kar yapısı, profesyonel kayakçılar ve snowboardcular için ideal zemin sağlıyor. Sarıçam ormanları sayesinde rüzgardan korunarak güvenle kayma imkanı bulan sporcular, yoğun kar yağışı altında unutulmaz anlar yaşadı.

Alper Yıldırım merkezdeki yoğunluğu şu sözlerle anlattı: "Şuanda yoğun bir kar yağışı var. Kayak severlerde kayağın keyfini yaşıyorlar. Kar yağışında sarıçam ormanlarında kayak yapmak daha keyifli bir hale geliyor. Bütün kayakseverleri Sarıkamış Kayak Merkezi’ne bekliyorum"

Snowboard tutkunları taze karın üzerinde "bol kar" (off-piste) deneyimi yaşarken, bölgedeki tesislerin doluluk oranı sömestir tatiliyle birlikte %100 seviyelerine ulaştı.

