Erzurum'da Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı KUDAKAF 25 Başladı

KUDAKAF 25 Fuarı Erzurum'da Kapılarını Açtı

Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 25), Erzurum'da büyük bir katılımla başladı. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, 9 üniversitenin paydaşlığında, kamu ve özel sektör ile meslek odalarının işbirliği damgasını vurdu. Etkinlik, genç yetenekleri kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya getirerek, kariyer fırsatlarını tanıtmayı amaçlıyor.

Fuarın Açılışı ve Etkinlikler

İki gün sürecek olan fuar, “KUDAKAF 25 Tanıtım Programı ve Plaket Takdim Töreni” ile start aldı. Açılışta, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran ve halk oyunları ekibi tarafından gösteri yapıldı. Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin yalnızca akademik olarak değil, hayatın her alanına hazırlanmalarına yönelik çalışacaklarını vurguladı.

Ülke Geleceğine Yatırım

Rektör Hacımüftüoğlu, KUDAKAF 25'in yaklaşık 60 bin kişinin katılımıyla gerçekleştiğini belirterek, "Öğrencilerimizi kamu ve özel sektörün değerli temsilcileriyle bir araya getirerek, kariyer yolculuklarında onlara yeni kapılar aralamayı amaçlıyoruz" dedi. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli yapı taşlarının gençler olduğunu ifade etti.

Gelecek İçin İlham Verici Bir Ortam

Fuarın sonunda, nitelikli insan kaynağı ile sektör temsilcileri arasında verimli bir buluşma gerçekleşmesini umut ettiklerini belirten Hacımüftüoğlu, "Bu birlikteliğin, ülkemizin geleceğine duyulan inancın en güçlü göstergesi" olduğunu dile getirdi.

Protokol Katılımcıları ve Etkinliklerin Devamı

Protokol katılımcıları arasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri ve askeri yetkililer de yer aldı. Törenin ardından protokol ve öğrenciler, merkezdeki salon ve stantları gezerek, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 25) açıldı. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve "KUDAKAF 25 Tanıtım Programı ve Plaket Takdim Töreni" ile başlayan fuara, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (sağ7), AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz (6) ve Abdurrahim Fırat (9), 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, çevre illerden rektörler ve vali yardımcıları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ile öğrenci katıldı.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 25) açıldı. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve "KUDAKAF 25 Tanıtım Programı ve Plaket Takdim Töreni" ile başlayan fuara, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (sağ7), AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz (6) ve Abdurrahim Fırat (9), 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, çevre illerden rektörler ve vali yardımcıları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ile öğrenci katıldı.