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Erzurum'da Türk Motifleri Defilesi Rüzgarı

Erzurum'da düzenlenen defilede geleneksel Türk giysileri ve modern tasarımlar sergilendi.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 16:57
Erzurum'da Türk Motifleri Defilesi Rüzgarı

Erzurum'da "Palandöken'in Eteğinde Türk Motifleri Defilesi" Düzenlendi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 yılı için "Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, unutulmaz bir organizasyon gerçekleştirildi. "Palandöken'in Eteğinde Türk Motifleri Defilesi", Palandöken Kaymakamlığı ve Palandöken Belediyesinin iş birliğiyle Palandöken Kayak Merkezi'nde yer alan bir otelde yapıldı.

Defilenin Başlangıcı ve Açılış Konuşmaları

Defile, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Palandöken Belediyesi Türk Musiki Topluluğu'nun dinletisiyle katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı. Programda söz alan EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Çığlık, yaptığı konuşmada; "Tarihten günümüze akıp gelen bu motifler, tarihi birikimlerimizi günümüze yansıması anlamında çok önemli katkı sunmaktadır. Eskiden halı dokurlardı, o halılara ilmek ilmek Osmanlı ve Selçuklu'dan gelen nakışları işlerlerdi. Motiflerin her birini Türk Kültürü'nde İslam Motifleri ile birleştirilince ayrı bir değer kazanıyor." şeklinde ifadelerde bulundu.

Defilede Sunulan Geleneksel ve Modern Tasarımlar

Konuşmaların ardından, Aile Destek Merkezleri'ndeki usta öğreticiler ve dezavantajlı gruplardaki kadınların hazırladığı kıyafetlerin defilesi gerçekleştirildi. Defilede, tel kırma, nakış ve iğne oyası gibi işçiliklerle tasarlanan Türk devletlerinin geleneksel giysileri ile modern tasarımlardan oluşan 23 kıyafet tanıtıldı.

Önemli İsimler Etkinlikte Bulundu

Programa, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer'in yanı sıra çeşitli kurum müdürleri ve kursiyer kadınlar da katıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da "Palandöken'in Eteğinde Türk Motifleri Defilesi" yapıldı. Defilede, tel kırma, nakış ve iğne oyası gibi işçiliklerle tasarlanan Türk devletlerinin geleneksel giysileri ile modern tasarımlardan oluşan 23 kıyafet tanıtıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da "Palandöken'in Eteğinde Türk Motifleri Defilesi" yapıldı. Defilede, tel kırma, nakış ve iğne oyası gibi işçiliklerle tasarlanan Türk devletlerinin geleneksel giysileri ile modern tasarımlardan oluşan 23 kıyafet tanıtıldı.

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