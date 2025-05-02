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Erzurum Devlet Tiyatrosu ‘Tiyatro Her Yerde’ Projesi ile Turne Başlatıyor

Erzurum Devlet Tiyatrosu, 'Tiyatro Her Yerde' projesiyle 12 ilçede 'Sihirli Kutu' oyununu çocuklarla buluşturacak.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 13:12
Erzurum Devlet Tiyatrosu ‘Tiyatro Her Yerde’ Projesi ile Turne Başlatıyor

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), kültürel etkinliklerini zenginleştirmek amacıyla ‘Tiyatro Her Yerde’ projesini hayata geçiriyor. Bu kapsamda, turne otobüsü ile birbirinden güzel 12 ilçede çocuklarla buluşacak.

Sezon boyunca büyük beğeni toplayan ‘Sihirli Kutu’ adlı çocuk oyunu, 5-30 Mayıs tarihleri arasında Erzurum’un Tekman, Hınıs, Köprüköy, Narman, Oltu, Aşkale, Pasinler, Çat, Horasan, Tortum, Olur ve Şenkaya ilçelerinde sahne alacak.

Bu projeyle, özellikle tiyatroya erişimi sınırlı bölgelerde yaşayan çocuklara, sanatın sıcaklığını, hayal kurmanın gücünü ve sahnenin büyüsünü ulaştırmayı hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen bu özel turne ile EDT, minik kalplere dokunarak onların sanata olan sevgisini ve ilgisini artırmayı planlıyor.

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), "Tiyatro Her Yerde" projesi kapsamında turne otobüsüyle kentin 12...

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), "Tiyatro Her Yerde" projesi kapsamında turne otobüsüyle kentin 12 ilçesinde "Sihirli Kutu" oyununu çocuklarla buluşturacak.

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), "Tiyatro Her Yerde" projesi kapsamında turne otobüsüyle kentin 12...

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), "Tiyatro Her Yerde" projesi kapsamında turne otobüsüyle kentin 12 ilçesinde "Sihirli Kutu" oyununu çocuklarla buluşturacak.

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