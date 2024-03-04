Eski fiyatları özleyen o marketi sorup soruşturacak! 2 kg un 36,99 5 kilo şeker 134 TL’den kapış kapış gidiyor

‘Nerede O Eski Fiyatlar?’ adlı kampanyasıyla adeta bir zaman yolculuğu sunan Bizim Toptan, 8 Şubat-8 Mart tarihleri arasında tam 45 ürünü, 2023 yılı fiyatlarıyla satışa sunuyor. Bu muhteşem fırsat, hem mağazalarda hem de online platformda geçerli. Ürünler, piyasa fiyatının yarısına kadar düşüyor! İşte fırsat ürünleri...





CEO Hüseyin Balcı’nın müjdesiyle hayat bulan bu kampanya, adeta bir ekonomik devrim niteliğinde! Hem bütçe dostu alışveriş arayışındaki tüketicilere hem de enflasyonun pençesinden kurtulma savaşı verenlere adeta bir kurtuluş reçetesi sunuyor!

Zaman Makinesi Gibi Bir Hamle!





Bizim Toptan, 2024’ün ilk çeyreğinde müşterilerini adeta 2023’e geri götürüyor! ‘Nerede O Eski Fiyatlar?’ adlı kampanyasıyla adeta bir zaman yolculuğu sunan Bizim Toptan, 8 Şubat-8 Mart tarihleri arasında tam 45 ürünü, 2023 yılı fiyatlarıyla satışa sunuyor. Bu muhteşem fırsat, hem mağazalarda hem de online platformda geçerli. Mutfak ihtiyaçlarınızı karşılamak için bu eşsiz fırsatı kaçırmayın! Ürünler, piyasa fiyatının yarısına kadar düşüyor.





CEO Hüseyin Balcı’nın müjdesiyle hayat bulan bu kampanya, adeta bir ekonomik devrim niteliğinde! Hem bütçe dostu alışveriş arayışındaki tüketicilere hem de enflasyonun pençesinden kurtulma savaşı verenlere adeta bir kurtuluş reçetesi sunuyor!





Bizim Toptan’ın CEO’su Hüseyin Balcı, bu muhteşem kampanya ile Türkiye’nin toptan satış sektöründeki liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi ve ülke ekonomisine olan katkılarını sürdürme kararlılığını dile getirdi. Balcı, müşterilerinin bütçelerine nefes aldırmayı hedeflediklerini belirtirken, kampanyanın hanelerin bütçelerine adeta “bereket yağmuru” gibi düşeceğini ifade etti.