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Erzurum 2025: Avrupa Kış Sporları Başkenti Olmaya Hazırlanıyor

Erzurum, 2025'te Avrupa Kış Sporları Başkenti unvanını kazanarak dünya kenti olma yolunda önemli adımlar atıyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 23:40
Erzurum 2025: Avrupa Kış Sporları Başkenti Olmaya Hazırlanıyor

Erzurum, Avrupa Kış Sporları Başkenti Olma Yolunda İlerliyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum'un geleceğine dair en büyük hayalimiz, şehrimizi dünya markası haline getirmek ve kış sporlarının başkenti olarak bu başarıyı sürdürülebilir kılmaktır," dedi. Başkan Sekmen, "Avrupa Kış Sporları Başkenti Erzurum 2025" konulu bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye için Tarihi Bir Başarı

Sekmen, Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ve "2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" unvanlarını kazanmasının tarihi bir başarı olduğunu belirtti. Bu unvanların, Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

"Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu" heyetini Erzurum'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Sekmen, "Kentimiz Palandöken Kayak Merkezi, buz sporları alanındaki yatırımları, kayakla atlama pistleri, curling sahaları ve daha fazlasıyla bu unvanları fazlasıyla hak ediyor," şeklinde konuştu.

Destek ve Teşekkür Mesajı

Başkan Sekmen, Avrupa Kış Sporları Başkenti unvanının kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunun bu başarıda etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, unvanların Erzurum'un spor turizmindeki gücünü pekiştireceğini ve kentin dünya çapında hak ettiği yeri alacağını ifade etti.

Erzurum'un Cazibe Merkezi Olma Hedefi

Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, bu yıl dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Çelik, kentin ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını başarıyla gerçekleştirdiğini belirtirken, hedefin spor ve kültürün birleştiği bir turizm merkezi haline gelmek olduğunu aktardı.

Doğa ve Kültür Tutkunlarına Çağrı

Çelik, doğa tutkunları ve kültür severleri Erzurum'a davet ederken, Erzurum'un doğa güzellikleri ve kış turizmi altyapısının potansiyelini vurguladı.

Avrupa Spor Şehirleri Arasında Özel Bir Yer

ACES Europe Kurucu Başkanı Gian Francesco Lupatelli, Erzurum'un Türkiye'deki kış sporları başkenti olduğuna dikkat çekerek, kentin daha önceki unvanlarıyla Avrupa spor şehirleri arasında kendine özel bir yer edindiğini ifade etti. Ayrıca, Kış Sporları Başkenti unvanının Erzurum'a birçok Avrupa Birliği programı erişim fırsatları sunduğunu belirtti.

Toplantıya, EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, ACES Europe Genel Sekreteri Hugo Alonso, Bulgaristan Delegesi Damyan Dikov, ACES Türkiye Genel Sekreteri Adem Sever, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, kaymakamlar, kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Erzurum Palandöken Dağı'nda "Avrupa Kış Sporları Başkenti Erzurum 2025" konulu bilgilendirme...

Erzurum Palandöken Dağı'nda "Avrupa Kış Sporları Başkenti Erzurum 2025" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Seknen, Palandöken Dağı'nda bir otelde düzenlenen toplantıda konuştu.

Erzurum Palandöken Dağı'nda "Avrupa Kış Sporları Başkenti Erzurum 2025" konulu bilgilendirme...

Erzurum Palandöken Dağı'nda "Avrupa Kış Sporları Başkenti Erzurum 2025" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Seknen, Palandöken Dağı'nda bir otelde düzenlenen toplantıda konuştu.

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