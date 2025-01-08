Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Carmen' Balesini Sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın 'Carmen' balesini sanatseverlerle buluşturarak büyük bir etkinliğe imza atıyor. Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından uyarlanan bu eser, dünyanın en ünlü operalarından biri olarak öne çıkıyor.

Bale Eserinin Detayları

Georges Bizet'in müziği ile klasik bale ve flamenkoyu harmanlayarak yeni bir anlam kazandırdığı bu başyapıt, Samsun'daki sahnede tekrar hayat bulacak. Müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas'a ait eserde başkemancı Didem Tepe olacak. Varas ve Kıvanç Tepe, orkestrayı dönüşümlü olarak yönetecek.

Görsel Tasarım ve Koreografi

Bale eseri için dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Gülay Korkut ve ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstleniyor. İspanya'nın Sevilla kentindeki bir tütün fabrikasında çalışan asi güzel Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı gelgitli ve kural tanımaz aşk ilişkisinin anlatıldığı iki perdelik bu bale, Carlos Vilan tarafından yazılan orijinal koreografiyle sahneye konulacaktır.

Etkinlik Bilgileri

'Carmen', yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelenecek. Bu etkileyici eseri kaçırmamanız için davetlisiniz!

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın "Carmen" balesini sanatseverlerle buluşturacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın "Carmen" balesini sanatseverlerle buluşturacak.