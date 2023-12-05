Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve 3 ile sıra geldi! Eyvah eyvah dedirtecek

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre Marmara (Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat çevreleri, Sivas'ın kuzey ve batısı yağmur ve sağanak, Marmara ve Kıyı Ege gök gürültülü sağanak yağışlı. Marmara, Kıyı Ege, Manisa, Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'ın güney ve doğu kesimlerinde şiddetli yağışlar, Kıyı Ege'de çok şiddetli yağışlar olacak.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Sıcaklık: İç kesimlerde 2-6°C artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Manisa, Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da kuvvetli yağış; Kıyı Ege'de çok kuvvetli yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'de güneyli rüzgar ve kuvvetli fırtına (40-80 km/sa) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Edirne dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Güneyli rüzgarların akşam saatlerinde ve doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bursa 12°C, 17°C.

Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

Edirne 3°C, 12°C.

Parçalı çok bulutlu

İstanbul 10°C, 14°C

Bu akşam ve gece aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış. Yağışların bu akşam saatlerinde il genelinde kuvvetli, doğu kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kocaeli 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Afyonkarahi̇sar, sıcaklık 8°C, 15°C.

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Denzli 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İzmir 12°C, 20°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış. Akşam ve gece boyunca il genelinde şiddetli yağış.





Muğla 9°C, 16°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yoğunlaşması bekleniyor.

Adana, sıcaklık 8°C, su sıcaklığı 21°C.



Parçalı hafif bulutlu

Antalya 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Burdur 8°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Mersin 11°C, 19°C

Parçalı az bulutlu

Ankara Sıcaklıklar 8°C ve 14°C.

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Çankırı Sıcaklıklar 6°C, 14°C.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Eskişehir 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Konya Sıcaklık 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bolu 8°C, 15°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Düzce 10°C, 15°C

Aralıklı yağmur ve çiseleme. Yağışların akşam ve gece saatlerinde daha kuvvetli olması bekleniyor.

Kastamonu 7°C, 13°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Zonguldak 10°C, 13°C

Aralıklı yağmur ve çiseleme. Akşam ve gece saatlerinde şiddetli sağanak bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı sağanak yağış. Orta Karadeniz'de kuvvetli güneyli rüzgar ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) bekleniyor.

Maksimum sıcaklık 3°C, minimum sıcaklık 12°C.

Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve çiseleme.

Samsun 14°C, 18°C

Bu gece aralıklı sağanak yağış.

Tokat 7°C, 13°C

Bu geceden itibaren aralıklı yağmur.

Trabzon 14°C, 18°C

Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış.

Doğu Anadolu.

Parçalı bulutlu, kuzeybatısı çok bulutlu.

Erzurum -7°C, 2°C

Parçalı bulutlu.

Hakkari -0°C, 10°C

Parçalı az bulutlu

Malatya -1°c, 9°c

Parçalı az bulutlu

Samsun -2°C, 9°C

Parçalı hafif bulutlu

Güneydoğu Anadolu.

Hava parçalı bulutlu.

Diyarbakır 0°C, 13°C

Hafif bulutlu

Gaziantep 3°C, 12°C

Hafif bulutlu

Mardin 4°C, 12°C

Hafif bulutlu

Siirt 4°C, 12°C

Hafif bulutlu

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