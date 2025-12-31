Eskişehir'de AFAD'dan Seramik Fabrikasında Yangın ve Tahliye Tatbikatı

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bir seramik fabrikasında düzenlenen 'Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi' kapsamında tatbikat gerçekleştirdi.

Eğitim Programı

Eğitim, fabrika çalışanlarına yönelik olarak 3 grup halinde yapıldı. AFAD ekipleri ilk etapta personele afet ve yangınlarla ilgili teorik bilgilendirme sundu.

Tatbikat ve Tahliye Uygulamaları

Teorik eğitimin ardından yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi. Fabrika çalışanları, acil durumlarda doğru müdahale ve güvenli tahliye süreçlerini uygulamalı olarak öğrendi.

