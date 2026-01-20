Ahlat'ta Karla Kaplı Selçuklu Mezarlığı Kartpostallık Görüntüler

Bitlis'in Ahlat ilçesinde karla kaplanan Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, Bayındır Köprüsü ve mağara evleri kartpostallık görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:01
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:01
Masalsı kış manzaraları ilçeyi büyüledi

Bitlis’in tarihi Ahlat ilçesinde kar yağışı sonrası tarihi mekanlar beyaza bürünerek görsel şölen sundu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan ve dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı, kubbeleri karla kaplanan kümbetler, Bayındır Köprüsü ve şelalesi ile mağara evleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

210 dönüm üzerinde kurulu olan ve Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da anılan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki manzaralar ziyaretçileri mest ediyor.

Ahlat Fotoğrafçılar Derneği (AHFOD) Başkanı Özkan Olcay şöyle konuştu:

"Kar yağışı sonrası tarihi bir ilçe olan açık hava müzesi konumundaki Ahlat’taki tarihi mekanlarda kartpostallık görüntülere büründü. Özellikle tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, Harabeşehir, Bayındır Köprüsü kar yağışıyla beraber seyri güzel bir manzara oluşturuyor. Beyaz gelinliği giymiş bir şekilde bize ve tüm ziyaretçilere güzel manzaralar ortaya çıkarıyor. Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler ve kümbetlerin kubbeleri kar yağışı sonrası beyaz bir örtüye büründü ve ortaya çok güzel kartpostallık görüntüler çıktı. Biz de bu güzel görüntüleri gelip yerinde gördük, güzel fotoğraflar çektik. Herkesin özellikle kış mevsiminde de gelip tarihi ilçe Ahlat’ı görmelerini, bu beyaz ve kahverenginin tonlarını yerinde görmelerini bekliyoruz. Gelsinler bu güzelliğe şahit olsunlar"

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

