Karayazı'da 'Kurdo Rüzgârı' Hayatı Durma Noktasına Getirdi
Erzurum'un Karayazı ilçesinde fırtına ve dondurucu soğuk etkili
Erzurum'un Karayazı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve halk arasında 'Kurdo rüzgârı' olarak tanımlanan fırtına, ilçede yaşamı olumsuz etkiliyor.
Zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan rüzgâr nedeniyle ilçe genelinde ulaşımla ilgili aksamalar yaşanırken, birçok vatandaşın evlerinden çıkmakta zorlandığı bildirildi.
Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düşmesiyle birlikte dondurucu soğuk etkisini artırdı. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
KARAYAZI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR.