Karayazı'da 'Kurdo Rüzgârı' Hayatı Durma Noktasına Getirdi

Erzurum Karayazı'da 'Kurdo rüzgârı' etkili; saatte 50 km rüzgar ve -30°C soğuk ulaşımı aksattı. Yetkililer dışarı çıkmama uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:56
Erzurum'un Karayazı ilçesinde fırtına ve dondurucu soğuk etkili

Erzurum'un Karayazı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve halk arasında 'Kurdo rüzgârı' olarak tanımlanan fırtına, ilçede yaşamı olumsuz etkiliyor.

Zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan rüzgâr nedeniyle ilçe genelinde ulaşımla ilgili aksamalar yaşanırken, birçok vatandaşın evlerinden çıkmakta zorlandığı bildirildi.

Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düşmesiyle birlikte dondurucu soğuk etkisini artırdı. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

