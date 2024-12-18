Eskişehir'de 'Filistin'in Kayıp Nesli: Sessiz Çığlıklar' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Eskişehir'de Filistin'in Kayıp Nesli: Sessiz Çığlıklar Açılışı

Eskişehir'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Filistin'in Kayıp Nesli: Sessiz Çığlıklar" adlı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen açılışta, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ile Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, serginin kurdele kesiminde bir araya geldi. İkili, sergi alanında yer alan eserleri yakından inceledi.

Büyükelçi Mustafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, serginin Eskişehir ile Gazze halkları arasındaki güçlü bağı temsil ettiğini dile getirdi. Bu serginin, aynı zamanda Türk halkının Filistin meselesine gösterdiği önemli duyarlılığın bir göstergesi olduğunu ifade eden Mustafa, serginin Filistin halkının yaşadığı acıları, zorlukları ve zulmü yansıttığını belirtti.

Mustafa, "Bu sergi, Filistin halkının yaşadığı acıları, zorlukları ve zulmü yansıtmaktadır. Cesur Türk halkının her zaman Filistin halkının yanında durması, aramızdaki kardeşliği ve bağı pekiştirmektedir," dedi. Ayrıca, Türklerin her zaman mazlumların yanında durduğu vurgusunu yaptı.

"Türk halkının Filistin halkına karşı hissettiği kardeşlik bağı, 400 yıl öncesine kadar uzanan Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanmaktadır. Türk halkıyla Filistin halkı arasındaki ortak tarih ve gelecek planları, kardeşlik bağıyla sonsuza kadar sürecektir," şeklinde konuştu.

Açılışın ardından düzenlenen panelde de konuşan Dr. Faed Mustafa, çeşitli katılımcılarla birlikte bu anlamlı etkinliğin önemine vurgu yaptı. Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve çok sayıda kişi de katıldı.

Eskişehir'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Filistin'in Kayıp Nesli: Sessiz Çığlıklar" adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Filistin'in Kayıp Nesli: Sessiz Çığlıklar" adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.