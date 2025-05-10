Gençler İzmir'de Geleneksel Oyunlarla Dostluk Kurdu

Uluslararası Dostluk ile Geleneksel Oyunlar

İzmir'de gerçekleştirilen bir etkinlikte, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan gibi farklı ülkelerden gelen gençler, Türk arkadaşlarıyla bir araya geldi ve geleneksel sokak oyunları oynayarak dostluklarını pekiştirdi.

Proje Detayları

Denge Eğitim Bilim ve Gençlik Derneği tarafından yürütülen "Benimle Oyna" projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında destekleniyor. Etkinlik, İzmir'in Foça ilçesindeki bir otelde düzenlendi ve toplamda 45 genç katıldı.

Geleneksel Oyunların Önemi

Proje koordinatörü Fatih Sarı, gençlerin bilgisayar başında fazla zaman geçirdiğini belirterek, bu durumu önlemek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Projenin temel hedefi, gençlerin fiziksel ve sosyal iletişim kurarak geleneksel sokak oyunları oynama imkanına sahip olmalarını sağlamak olarak belirlendi.

Ortak Kültürel Bağlar

Sarı, katılımcı ülkelerin benzer geçmişe sahip olduğunu ve oyunların yanı sıra, yemekleri, kültürleri ve müziklerinin de birbirine benzerlik gösterdiğini vurguladı. Türk oyunları arasında yer alan çelik çomak, misket ve dokuztaş oyunlarını tanıttıklarını belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Katılımcılar, kendi dillerinde farklı isimler ve kurallarla kadar ortak oyunları gözden geçirme fırsatı buldular."

"Oyun, insanları birleştirir ve farklılıkları ortadan kaldırır."

Ayrıca gençler, daha sonraki hayatlarında da iletişim kurabilecekleri şekilde birbirleriyle kaynaşmış oldular. Oyuncaklar, sadece kolay zamanları değil zorlu zamanları da birlikte paylaşmanın yolunu sunar ve bu paylaşımlar insanları daha çok yaklaştırır.

Katılımcıların Düşünceleri

Bulgaristan'dan gelen Evgeniya Nikolaeva Nedyalkova, geleneksel oyunları deneyimlemenin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu ve özellikle dokuztaşı çok beğendiğini belirtti. Kuzey Makedonya'dan gelen Andrej Chakarovski ve Sırbistan'dan katılan Sara Milosevic ile Yağız İbrahim Baykan ise projeye katkıda bulunanlara teşekkürlerini iletti.

İzmir'de geleneksel sokak oyunlarının tanıtıldığı etkinlikte buluşan Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan gelen çocuklar ve gençler, Türk arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Denge Eğitim Bilim ve Gençlik Derneği tarafından Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen "Benimle Oyna" projesi kapsamında İzmir'in Foça ilçesindeki bir otelde program düzenlendi. Geleneksel sokak oyunlarını 6 gün boyunca tanıtan katılımcılar, güçlü dostluklar kurdu.

İzmir'de geleneksel sokak oyunlarının tanıtıldığı etkinlikte buluşan Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan gelen çocuklar ve gençler, Türk arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Denge Eğitim Bilim ve Gençlik Derneği tarafından Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen "Benimle Oyna" projesi kapsamında İzmir'in Foça ilçesindeki bir otelde program düzenlendi. Geleneksel sokak oyunlarını 6 gün boyunca tanıtan katılımcılar, güçlü dostluklar kurdu.