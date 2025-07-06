DOLAR
39,81 0%
EURO
46,9 0%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.314.773,69 -0,26%

Eskişehir'de Gastronomi ve Sanatın Buluşması: Yenilebilir Atölye Etkinliği

Eskişehir'de düzenlenen 'Taş-Tat-Tasarım' etkinliği, gastronomi ile sanatı bir araya getirerek katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 15:15
Eskişehir'de Gastronomi ve Sanatın Buluşması: Yenilebilir Atölye Etkinliği

Eskişehir'de Gastronomi ve Sanatın Buluşması

Eskişehir, kentin kültürel çeşitliliğini ve gastronomik yaratıcılığını yansıtmak amacıyla 'Taş-Tat-Tasarım' temasıyla düzenlenen yenilebilir atölye etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe katılan ünlü şefler ve lületaşı ustaları, hünerlerini sergileyerek katılımcılara görsel ve lezzet dolu anlar yaşattı.

Lületaşı ve Mutfak Sanatları Bir Arada

Eskişehir Aşçılar Derneği (ESASDER) tarafından düzenlenen etkinlik, şehrin kültürel mirası olan lületaşını mutfak sanatlarıyla birleştirerek sanatsal bir üretim sergiledi. Katılımcılar, şeflerin karpuz gibi doğal ürünlerle yaptığı heykel gibi sunumları izlerken, lületaşı ustası ise bu kadim malzemeyi nasıl sanata dönüştürdüğünü gösterdi.

Etkinlikte, pastacılık alanında çalışan şefler de şeker hamuruyla hazırladıkları figürlerle yenilebilir sanatın inceliklerini gözler önüne serdi.

Sanat ve Gastronominin Mükemmel Uyumu

Etkinlikte konuşan ESASDER Başkanı Kemal Kaya, bu deneyimin sadece bir atölye değil, aynı zamanda sanat, zanaat ve lezzetin bir araya geldiği çok disiplinli bir deneyim sunduğunu vurguladı. 'Görsel olarak karpuz şov, şeker hamurundan yapılan figürler ve lületaşı işlemesi gibi etkinlikleri halkımızla paylaşacağız' dedi.

Kaya, etkinliğin 'Topraktan tabağa, tabaktan dimağa' mantığıyla gerçekleştirildiğini ve bu tarz etkinliklerin büyük bir beğeni topladığını belirtti. 'Güzel karşılanıyor. Hem göze hem kalbe hem sağlığa hitap eden bir görsel sunum oluyor' diye ekledi.

Dr. Emel Akay, etkinliğe katılan misafirlere sunulacak olan görsel şölenin önemli bir deneyim olacağını ifade etti.

Eskişehir'de, kentin kültürel çeşitliliğini ve gastronomi alanındaki yaratıcılığını yansıtmak...

Eskişehir'de, kentin kültürel çeşitliliğini ve gastronomi alanındaki yaratıcılığını yansıtmak amacıyla "Taş-Tat-Tasarım" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan şefler ve lületaşı ustaları hünerlerini sergiledi.

Eskişehir'de, kentin kültürel çeşitliliğini ve gastronomi alanındaki yaratıcılığını yansıtmak...

Eskişehir'de, kentin kültürel çeşitliliğini ve gastronomi alanındaki yaratıcılığını yansıtmak amacıyla "Taş-Tat-Tasarım" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan şefler ve lületaşı ustaları hünerlerini sergiledi.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Down Sendromlu İki Kızın Gelin Olma Hayali Gerçekleşti
2
Samsun'da 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali Gerçekleştirildi
3
Hatay'daki Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi'nin Restorasyonu Devam Ediyor
4
Kurban Bayramı'nda Yerli Turistlerin Gözdesi: Perşembe Yaylası
5
Adana'da Huzurevinde Tanışan Çift Evlendi
6
Trabzon'da Kültür Sanat Dolu Günler: Savaş Müzesi ve Alice Harikalar Diyarında
7
İki bakanlık 17 ilde TYP personeli alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve illerin listesi

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz