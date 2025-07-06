Eskişehir'de Gastronomi ve Sanatın Buluşması: Yenilebilir Atölye Etkinliği

Eskişehir'de Gastronomi ve Sanatın Buluşması

Eskişehir, kentin kültürel çeşitliliğini ve gastronomik yaratıcılığını yansıtmak amacıyla 'Taş-Tat-Tasarım' temasıyla düzenlenen yenilebilir atölye etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe katılan ünlü şefler ve lületaşı ustaları, hünerlerini sergileyerek katılımcılara görsel ve lezzet dolu anlar yaşattı.

Lületaşı ve Mutfak Sanatları Bir Arada

Eskişehir Aşçılar Derneği (ESASDER) tarafından düzenlenen etkinlik, şehrin kültürel mirası olan lületaşını mutfak sanatlarıyla birleştirerek sanatsal bir üretim sergiledi. Katılımcılar, şeflerin karpuz gibi doğal ürünlerle yaptığı heykel gibi sunumları izlerken, lületaşı ustası ise bu kadim malzemeyi nasıl sanata dönüştürdüğünü gösterdi.

Etkinlikte, pastacılık alanında çalışan şefler de şeker hamuruyla hazırladıkları figürlerle yenilebilir sanatın inceliklerini gözler önüne serdi.

Sanat ve Gastronominin Mükemmel Uyumu

Etkinlikte konuşan ESASDER Başkanı Kemal Kaya, bu deneyimin sadece bir atölye değil, aynı zamanda sanat, zanaat ve lezzetin bir araya geldiği çok disiplinli bir deneyim sunduğunu vurguladı. 'Görsel olarak karpuz şov, şeker hamurundan yapılan figürler ve lületaşı işlemesi gibi etkinlikleri halkımızla paylaşacağız' dedi.

Kaya, etkinliğin 'Topraktan tabağa, tabaktan dimağa' mantığıyla gerçekleştirildiğini ve bu tarz etkinliklerin büyük bir beğeni topladığını belirtti. 'Güzel karşılanıyor. Hem göze hem kalbe hem sağlığa hitap eden bir görsel sunum oluyor' diye ekledi.

Dr. Emel Akay, etkinliğe katılan misafirlere sunulacak olan görsel şölenin önemli bir deneyim olacağını ifade etti.

Eskişehir'de, kentin kültürel çeşitliliğini ve gastronomi alanındaki yaratıcılığını yansıtmak amacıyla "Taş-Tat-Tasarım" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan şefler ve lületaşı ustaları hünerlerini sergiledi.

Eskişehir'de, kentin kültürel çeşitliliğini ve gastronomi alanındaki yaratıcılığını yansıtmak amacıyla "Taş-Tat-Tasarım" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan şefler ve lületaşı ustaları hünerlerini sergiledi.