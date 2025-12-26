Eskişehir'de organik tarımda temiz sonuç: 8 numunede kalıntı yok

Saha ziyareti, numune analizi ve denetim vurgusu

Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü, 2025 yılı içinde il genelinden alınan 8 ayrı organik ürün numunesinde herhangi bir kalıntıya rastlanmadığını açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü idare amirleri ile Organik Tarım Birimi teknik personeli, Sarıcakaya İlçesi’ne bağlı İğdir Mahallesinde sertifikalı organik sebze ve meyve üretimi yapan Hülya ve Hüseyin Turanın işletmesini ziyaret etti. Ziyarette ürünlerin gelişim durumu, yetiştirme teknikleri ve organik tarım mevzuatına uygunluk konuları detaylı şekilde ele alındı; üreticilerle birebir görüşmeler yapılarak karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen numune alma programı kapsamında işletmede yetiştirilen ıspanaktan alınan numune, analiz için Ankara Merkez Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi. Program dahilinde il genelinde 2025 yılı içinde farklı üreticilerden alınan numunelerde herhangi bir kalıntıya rastlanmadığı bildirildi.

Yetkililer, bu sonucun hem tüketici güveni hem de üreticilerin emeğinin karşılığının alınması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Eskişehir'de organik tarımın doğru uygulamalarla ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, organik tarımın yaygınlaştırılması, sürdürülebilir üretimin desteklenmesi ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla saha denetimleri ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam edileceğini açıkladı.

