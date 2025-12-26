DOLAR
Eskişehir'de Santur Şöleni: Köprübaşı Caddesi'nde Sıradışı Sokak Müzisyeni

Köprübaşı Caddesi'nde bir sokak müzisyeni, Hindistan kökenli 'Santur' ile performans sergiliyor; 'Zahme' çubuklarla oluşturduğu ritimler caddeyi büyülüyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:20
Sokak sanatında Hindistan kökenli enstrümanın büyüsü

Eskişehir'de bir sokak müzisyeni, yaygın enstrümanlara alternatif olarak 'Santur' ile sanatını sürdürüyor.

Köprübaşı Caddesi'nde performans sergileyen müzisyenin kullandığı çalgı, cadde üzerinden geçen vatandaşların dikkatini çekiyor.

Sokak sanatçısı, Hindistan kökenli olan 'Santur''u tercih ederek yere bağdaş kuruyor ve enstrümanı ustalıkla çalıyor.

Elindeki 'Zahme' isimli tahta çubukları belirli tekniklerle tellere vurarak sesler çıkaran sanatçı, performansıyla adeta bir müzik festivali havası oluşturuyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

