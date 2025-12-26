Eskişehir'de Santur Şöleni: Köprübaşı Caddesi'nde Sıradışı Sokak Müzisyeni

Sokak sanatında Hindistan kökenli enstrümanın büyüsü

Eskişehir'de bir sokak müzisyeni, yaygın enstrümanlara alternatif olarak 'Santur' ile sanatını sürdürüyor.

Köprübaşı Caddesi'nde performans sergileyen müzisyenin kullandığı çalgı, cadde üzerinden geçen vatandaşların dikkatini çekiyor.

Sokak sanatçısı, Hindistan kökenli olan 'Santur''u tercih ederek yere bağdaş kuruyor ve enstrümanı ustalıkla çalıyor.

Elindeki 'Zahme' isimli tahta çubukları belirli tekniklerle tellere vurarak sesler çıkaran sanatçı, performansıyla adeta bir müzik festivali havası oluşturuyor.

ESKİŞEHİR'DE BİR SOKAK MÜZİSYENİ ALIŞILA GELMİŞ MÜZİK ALETLERİ YERİNE 'SANTUR' İSİMLİ ÇALGISIYLA SANATINI SÜRDÜRÜYOR.