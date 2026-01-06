Eskişehir'de yüzde 76 engelli simitçi eksi 17'de tezgah başında

Eskişehir'de hava eksi 17 dereceye düşerken, yüzde 76 engelli Abdülkadir Erşahinli sabah 04.30'da kalkıp 06.30-18.00 arası açıkta simit satarak geçimini sağlıyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:32
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:33
Ayak düşmesi ve kısmi felçli Erşahinli, soğuka rağmen haftanın beş günü açıkta çalışıyor

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının eksi 17 dereceye kadar düştüğü kentte, yüzde 76 engelli olan Abdülkadir Erşahinli, sabahın ilk ışıklarıyla simit tezgahını kurarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle kentte hava sıcaklıkları sıfırın altında 10 ila 17 derecelere kadar geriledi. Bu zorlu koşullara rağmen Erşahinli, haftanın beş günü pazar tezgahı açarak yaşam mücadelesi veriyor.

Erşahinli yaşam koşullarını ve çalışma düzenini şöyle özetliyor:

"Yüzde 76 engelli bir birey olarak bu şartlarda çalışmak hayatımızı gerçekten çok zorlaştırıyor"

"Malum, bu sene hava oldukça soğuk; sıcaklıklar şu an eksi 17 derecelere kadar düşmüş durumda. Biz de bu dondurucu soğukta açık alanda çalışıyoruz. yüzde 76 engelli bir birey olarak bu şartlarda çalışmak hayatımızı gerçekten çok zorlaştırıyor. Ancak hem vatandaşımıza hizmet etmek hem de kendi geçimimizi sağlamak için bu zorluklara göğüs geriyoruz. Çalışma tempomuz oldukça yoğun; sabah saat 04.30’da kalkıyorum, 06.30’da tezgahımızı açıyoruz ve akşam saat 18.00’e kadar kesintisiz devam ediyoruz. En büyük sıkıntımız ısınmak; elimizde sadece ufak bir teneke var, onun içinde ateş yakıp ısınmaya çalışıyoruz. Ateş sönünce çaremiz kalmıyor. Başka bir ısınma imkanımız olmadığı için yetkililerden neticede kapalı, korunaklı bir alan talep ediyoruz. Ayak düşmesi ve kısmi felç gibi ciddi sağlık sorunlarım olduğu için bu soğuklar engelimi daha da zor bir hale getiriyor. Tüm bu imkansızlıklara rağmen ekmeğimizin peşinde koşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Ayak düşmesi ve kısmi felç gibi sağlık sorunlarına rağmen Erşahinli, hem kendi geçimini sağlamak hem de vatandaşlara hizmet etmek amacıyla soğukta çalışmayı sürdürüyor. Isınma için kullandıkları teneke içinde ateş yakmakla sınırlı kalan simitçinin talepleri arasında, çalışmalarını sürdürebileceği kapalı ve korunaklı bir alan bulunuyor.

