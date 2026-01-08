Yozgat'ta Fırtına: Sorgun'da 10 Katlı Binanın Çatısı Uçtu

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Osman Çavuş Mahallesi'nde fırtına 10 katlı binanın çatısını uçurdu; çatı 5 katlı binaya düştü, araçlarda maddi hasar, yaralı yok.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 21:26
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 21:26
Osman Çavuş Mahallesi'nde maddi hasar ve tahribat

Yozgat’ta etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, Sorgun ilçesine bağlı Osman Çavuş Mahallesinde çatıları uçurdu ve tabelaları savurdu.

Fırtınada 10 katlı binanın çatısı yerinden koparak karşısında bulunan 5 katlı binanın üzerine düştü. Çatıdan kopan tahta parçaları yollara savrulurken, bazı otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Ağaçlar köklerinden sökülürken tabelalar devrildi. Olay yerine Emniyet ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri gelerek gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Osman Çavuş Mahallesi Muhtarı Ali Çetin, olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Yatsı namazından sonra rüzgar başladı. Şiddeti arttığı zaman deprem gibi uğultular meydana geldi. Bir marketin çatısı diğerinin üzerine uçtu. Sonra arabaların üzerine düştü. Yaralı yok ama bir iki araçta ufak tefek hasarlar olmuştur"

Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

