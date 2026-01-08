Eskişehir'de Sağanak Göle Döndürdü: Orhangazi Mahallesi'nde Altyapı Sorunu

Eskişehir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Orhangazi Mahallesi Kütahya Caddesi'ni göle çevirdi; muhtar ve vatandaşlar altyapı eksikliğine tepki gösteriyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 21:14
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 21:14
Eskişehir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kentin bazı noktalarında su baskınlarına yol açtı. Gün boyu devam eden fırtınanın ardından şiddetini artıran yağışla yollar göle dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Orhangazi Mahallesi'nde Kütahya Caddesi sular altında

Özellikle Orhangazi Mahallesi Kütahya Caddesi adeta göle döndü. Birikintiler, sürücülerin ilerlemesini ve yayaların karşıdan karşıya geçmesini güçleştirdi.

Vatandaş ve muhtar tepkisi: Altyapı eksikliği iddiası

Olayın altyapı sorunu nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor. Orhangazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdemir, çevre sakinlerinin şikayetçi olduğu konuyla ilgili yetkililerle defalarca görüşme sağladıklarını ancak henüz bir çözüm üretilmediğini ifade etti. Muhtar Özdemir, ilgili kurumlardan çözüm beklediklerini dile getirdi.

Yetkililerin konuya ilişkin açıklaması bekleniyor; vatandaşlar kalıcı altyapı düzenlemesi talep ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

