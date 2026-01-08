İshak Çelebi: Ocak zammı 'komedi dükkanı' — Memur, emekli ve öğretmen tepkisi

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:00
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:00
Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi, ocak ayında memur ve emekliler için açıklanan zam oranlarını yaptığı basın açıklamasında sert sözlerle eleştirdi.

Çelebi, açıklamasında "Ocak zammı komedi dükkanından çıkmış gibi" ifadesini kullanarak, zamların memur ve emeklilerin alım gücünü korumaya yetmediğini vurguladı.

Hak kaybı ve yönetim eleştirisi

Çelebi, memur ve emeklilerin yaşam standartlarının düştüğünü belirterek, hükümetin yaklaşımını politik çıkar odaklı olmakla suçladı. Yetkili sendikayı da, kitlesini kontrol altında tutmak için cılız tepkilerle yetinmekle eleştirdi.

Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Memur ve emeklilerin hayat standartlarını belirleyecek olan ocak zammı, komedi dükkânından çıkmış gibi duruyor." Kiraların bir aylık maaşa yakın olduğu bir ortamda gelir-dengesi bozulurken, kamu hizmeti kalitesinin de bundan etkileneceğini kaydetti.

"Öğretmenlerimiz geçim derdine düşmüş durumda"

Genel Başkan Çelebi, öğretmenlerin durumuna özel vurgu yaparak, ek gelir kaygısının eğitim kalitesini doğrudan etkilediğini ifade etti. Öğretmenlerin öğrencilerine odaklanması gerekirken kredi kartı ekstrelerini kapatma derdiyle uğraştıklarını belirtti.

Çelebi, hem hükümetin hem de yetkili sendikanın duyarsızlığının sorunu derinleştirdiğini savunarak, "Hükümet yanlış politikalarının bedelini memur üzerinden öderken yetkili sendika da asli görevini ihmal etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Ek ders ücretlerine özel zam çağrısı

Öğretmenlerin aldığı ek ders ücretlerinin yetersizliğine dikkat çeken Çelebi, somut taleplerini paylaştı. Ek ders ücretlerine özel zam yapılmasını ve ek derslere değer kazandırılmasını istedi.

Çelebi, şu öneriyi kesin talep olarak iletti: "Ek ders ücretleri en az yüzde 100 oranında artırılmalıdır." Bu artışın, ek ders alma isteğini artırarak hem idareyi hem de öğrencileri rahatlatacağı vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

