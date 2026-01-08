İshak Çelebi: Ocak zammı 'komedi dükkanı' — Memur, emekli ve öğretmen tepkisi

İshak Çelebi: Ocak zammı 'komedi dükkanı' — Memur ve emekliye sert eleştiri

Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi, ocak ayında memur ve emekliler için açıklanan zam oranlarını yaptığı basın açıklamasında sert sözlerle eleştirdi.

Çelebi, açıklamasında "Ocak zammı komedi dükkanından çıkmış gibi" ifadesini kullanarak, zamların memur ve emeklilerin alım gücünü korumaya yetmediğini vurguladı.

Hak kaybı ve yönetim eleştirisi

Çelebi, memur ve emeklilerin yaşam standartlarının düştüğünü belirterek, hükümetin yaklaşımını politik çıkar odaklı olmakla suçladı. Yetkili sendikayı da, kitlesini kontrol altında tutmak için cılız tepkilerle yetinmekle eleştirdi.

Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Memur ve emeklilerin hayat standartlarını belirleyecek olan ocak zammı, komedi dükkânından çıkmış gibi duruyor." Kiraların bir aylık maaşa yakın olduğu bir ortamda gelir-dengesi bozulurken, kamu hizmeti kalitesinin de bundan etkileneceğini kaydetti.

"Öğretmenlerimiz geçim derdine düşmüş durumda"

Genel Başkan Çelebi, öğretmenlerin durumuna özel vurgu yaparak, ek gelir kaygısının eğitim kalitesini doğrudan etkilediğini ifade etti. Öğretmenlerin öğrencilerine odaklanması gerekirken kredi kartı ekstrelerini kapatma derdiyle uğraştıklarını belirtti.

Çelebi, hem hükümetin hem de yetkili sendikanın duyarsızlığının sorunu derinleştirdiğini savunarak, "Hükümet yanlış politikalarının bedelini memur üzerinden öderken yetkili sendika da asli görevini ihmal etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Ek ders ücretlerine özel zam çağrısı

Öğretmenlerin aldığı ek ders ücretlerinin yetersizliğine dikkat çeken Çelebi, somut taleplerini paylaştı. Ek ders ücretlerine özel zam yapılmasını ve ek derslere değer kazandırılmasını istedi.

Çelebi, şu öneriyi kesin talep olarak iletti: "Ek ders ücretleri en az yüzde 100 oranında artırılmalıdır." Bu artışın, ek ders alma isteğini artırarak hem idareyi hem de öğrencileri rahatlatacağı vurgulandı.

DEMOKRAT EĞİTİMCİLER SENDİKASI GENEL BAŞKANI İSHAK ÇELEBİ, OCAK AYINDA YAPILAN MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN BELİRLENEN ZAM ORANLARINI YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASINDA SERT BİR DİLLE ELEŞTİRDİ. ÇELEBİ, “OCAK ZAMMI KOMEDİ DÜKKANINDAN ÇIKMIŞ GİBİ” DEDİ.