Eskişehir Tepebaşı'nda Çukur Minibüsü Devrilme Tehlikesiyle Karşı Karşıya Bıraktı

Eskişehir Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki çukur, minibüsün devrilme tehlikesi yaşamasına neden oldu; AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç belediyeyi hedef aldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:21
Eskişehir Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle oluşan büyük bir çukur, geçtiğimiz gün trafikte tehlikeli anlara yol açtı. Çukur nedeniyle bir minibüs devrilme tehlikesi atlatırken, cadde trafiği olumsuz etkilendi ve vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olayın ardından AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç konuyla ilgili açıklama yaparak Tepebaşı Belediyesi'ni sert sözlerle eleştirdi.

Tunç: "Bir şehir çukura batıyorsa bunun adı hizmet değil..."

Başkan Tunç açıklamasında şunları söyledi: "Bir şehir çukura batıyorsa bunun adı hizmet değil, ’Hayat Tepebaşı’nda’ sloganının iflasıdır".

Tunç, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Hayat Tepebaşı’nda diyerek yola çıktınız, ama bugün Tepebaşı’nda hayat ilerlemiyor, araçlar ilerleyemiyor. Birlik Caddesi’nde yaşanan bu manzara bir kaza değil; yıllardır ihmal edilen altyapının, denetlenmeyen çalışmaların ve yönetilemeyen bir belediyecilik anlayışının sonucudur. Yağmur yağınca çöken yollar, otobüsü çukura teslim eden asfalt, sorunun nerede olduğunu açıkça gösteriyor: Sorun yol değil, yönetimdir. Sloganlarla şehir yönetilmiyor, afişlerle çukurlar kapanmıyor. Tepebaşılı her gün yeni bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Bir şehir çukura batıyorsa, bunun adı hizmet değil, ’Hayat Tepebaşı’nda’ sloganının iflasıdır".

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

