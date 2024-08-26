Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Eti Maden İşletmeleri İşçi Alımı Başladı: 264 Personel Alımı İçin İŞKUR Başvuru Detayları

Eti Maden İşletmeleri, 2024 yılı için 264 personel alımı yapacak. İŞKUR üzerinden başvuru süreci başladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 14:49
Eti Maden İşletmeleri İşçi Alımı Başladı: 264 Personel Alımı İçin İŞKUR Başvuru Detayları

Eti Maden İşletmeleri, 2024 yılı personel alımı kapsamında işçi alım sürecini başlattı. İŞKUR aracılığıyla yapılacak bu alımlarda toplamda 264 personel istihdam edilecek. Bu kapsamda adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. İşçi alımı sürecine dair merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Eti Maden İşletmeleri İşçi Alımı Başladı: 264 Personel Alımı İçin İŞKUR Başvuru Detayları

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Eti Maden İşletmeleri'nin 2024 yılı işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru süreci 26 Ağustos 2024 tarihinde başladı ve 30 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştirebilirler:

  1. ADIM: İlk olarak, İŞKUR’un resmi web sitesi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine gidin. Burada e-Devlet şifrenizle veya İŞKUR kullanıcı bilgilerinizle giriş yapmanız gerekmektedir.

  2. ADIM: Giriş yaptıktan sonra, arama bölümüne "ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" yazarak arama yapın. Karşınıza çıkan ilanlardan size uygun olan pozisyona başvurunuzu gerçekleştirin.

Eti Maden İşletmeleri İşçi Alımı Başladı: 264 Personel Alımı İçin İŞKUR Başvuru Detayları

264 PERSONEL ALIMI İÇİN KONTENJAN DAĞILIMI

Eti Maden İşletmeleri tarafından yapılan duyuruya göre, 264 personel alımı farklı birimlerde gerçekleştirilecek. Bu alımlar, lise ve ön lisans mezunlarına yönelik olacak. Kontenjan dağılımı ise şu şekilde:

Ön Lisans Mezunları İçin:

  • Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: 4 kişi
  • Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü: 4 kişi

Lise Mezunları İçin:

  • Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: 16 kişi
  • Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü: 16 kişi
  • Emet Bor İşletme Müdürlüğü: 62 kişi
  • Kırka Bor İşletme Müdürlüğü (Seyitgazi/Eskişehir): 162 kişi

Eti Maden İşletmeleri İşçi Alımı Başladı: 264 Personel Alımı İçin İŞKUR Başvuru DetaylarıEti Maden İşletmeleri İşçi Alımı Başladı: 264 Personel Alımı İçin İŞKUR Başvuru Detayları

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Eti Maden İşletmeleri'nin personel alımına başvuru yapacak adayların, belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel başvuru şartları şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
  • Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Adaylar, kamu haklarından mahrum bulunmamalıdır.
  • Sağlık Şartları: Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalıdır.
  • Güvenlik Soruşturması: Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek.
  • Suç Hükümlülüğü Olmamak: Adayların herhangi bir suçtan hükümlü olmamaları gerekmektedir.
  • Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

YAŞ VE MEZUNİYET ŞARTLARI

Eti Maden İşletmeleri personel alımında, yaş ve mezuniyet şartları da aranmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir:

  • Yaş Şartı: Adayların 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
  • Mezuniyet Şartı: Adayların en az lise mezunu olmaları veya ön lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

KPSS ŞARTI ARANIYOR MU?

Eti Maden İşletmeleri personel alımında KPSS şartı aranıp aranmadığı merak edilen konular arasında yer almaktadır. Taban puan olarak KPSS şartı aranabilir. Adayların, 2022 yılında yapılan KPSS'den P94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gereklidir. Ancak KPSS puan şartı, ilanın tam metni yayımlandığında netleşecektir.

İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Eti Maden İşletmeleri tarafından yapılan açıklamaya göre, işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir. İlan, 26 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yayımlanmış olup başvuru süreci başlamıştır. Başvuru yapacak adayların, başvuru tarihlerini kaçırmamaları ve gerekli adımları izleyerek başvurularını tamamlamaları önemlidir.

Eti Maden İşletmeleri’nin 2024 yılı için gerçekleştireceği 264 personel alımı, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacak olması ve belirlenen başvuru tarihleri, sürecin düzenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. İlgilenen adayların, belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmeleri ve başvurularını zamanında gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için belirtilen adımları takip ederek başvurunuzu yapmayı unutmayın.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!