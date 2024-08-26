Eti Maden İşletmeleri İşçi Alımı Başladı: 264 Personel Alımı İçin İŞKUR Başvuru Detayları

Eti Maden İşletmeleri, 2024 yılı personel alımı kapsamında işçi alım sürecini başlattı. İŞKUR aracılığıyla yapılacak bu alımlarda toplamda 264 personel istihdam edilecek. Bu kapsamda adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. İşçi alımı sürecine dair merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Eti Maden İşletmeleri'nin 2024 yılı işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru süreci 26 Ağustos 2024 tarihinde başladı ve 30 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştirebilirler:

ADIM: İlk olarak, İŞKUR’un resmi web sitesi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine gidin. Burada e-Devlet şifrenizle veya İŞKUR kullanıcı bilgilerinizle giriş yapmanız gerekmektedir. ADIM: Giriş yaptıktan sonra, arama bölümüne "ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" yazarak arama yapın. Karşınıza çıkan ilanlardan size uygun olan pozisyona başvurunuzu gerçekleştirin.

264 PERSONEL ALIMI İÇİN KONTENJAN DAĞILIMI

Eti Maden İşletmeleri tarafından yapılan duyuruya göre, 264 personel alımı farklı birimlerde gerçekleştirilecek. Bu alımlar, lise ve ön lisans mezunlarına yönelik olacak. Kontenjan dağılımı ise şu şekilde:

Ön Lisans Mezunları İçin:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: 4 kişi

4 kişi Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü: 4 kişi

Lise Mezunları İçin:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü: 16 kişi

16 kişi Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü: 16 kişi

16 kişi Emet Bor İşletme Müdürlüğü: 62 kişi

62 kişi Kırka Bor İşletme Müdürlüğü (Seyitgazi/Eskişehir): 162 kişi

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Eti Maden İşletmeleri'nin personel alımına başvuru yapacak adayların, belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Adaylar, kamu haklarından mahrum bulunmamalıdır.

Adaylar, kamu haklarından mahrum bulunmamalıdır. Sağlık Şartları: Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalıdır.

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalıdır. Güvenlik Soruşturması: Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek.

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek. Suç Hükümlülüğü Olmamak: Adayların herhangi bir suçtan hükümlü olmamaları gerekmektedir.

Adayların herhangi bir suçtan hükümlü olmamaları gerekmektedir. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

YAŞ VE MEZUNİYET ŞARTLARI

Eti Maden İşletmeleri personel alımında, yaş ve mezuniyet şartları da aranmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir:

Yaş Şartı: Adayların 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

Adayların 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Mezuniyet Şartı: Adayların en az lise mezunu olmaları veya ön lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

KPSS ŞARTI ARANIYOR MU?

Eti Maden İşletmeleri personel alımında KPSS şartı aranıp aranmadığı merak edilen konular arasında yer almaktadır. Taban puan olarak KPSS şartı aranabilir. Adayların, 2022 yılında yapılan KPSS'den P94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gereklidir. Ancak KPSS puan şartı, ilanın tam metni yayımlandığında netleşecektir.

İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Eti Maden İşletmeleri tarafından yapılan açıklamaya göre, işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir. İlan, 26 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yayımlanmış olup başvuru süreci başlamıştır. Başvuru yapacak adayların, başvuru tarihlerini kaçırmamaları ve gerekli adımları izleyerek başvurularını tamamlamaları önemlidir.

Eti Maden İşletmeleri’nin 2024 yılı için gerçekleştireceği 264 personel alımı, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacak olması ve belirlenen başvuru tarihleri, sürecin düzenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. İlgilenen adayların, belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmeleri ve başvurularını zamanında gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için belirtilen adımları takip ederek başvurunuzu yapmayı unutmayın.