Etimek Tatlısı Yapmak Çok Kolay! İşte Pratik Tarif!

Etimek Tatlısı Nasıl Yapılır? Pratik ve Lezzetli Bir Tarif!

Şerbetli ve muhallebili bir tatlı olan etimek tatlısı, çay saatlerinin vazgeçilmezi. Ani gelen misafirleriniz için kolayca hazırlayabileceğiniz bu tatlı, hem göze hem damağa hitap ediyor. Peki etimek tatlısı nasıl yapılır? Etimek tatlısı için hangi malzemeler lazım? İşte adım adım etimek tatlısı tarifi…

Etimek Tatlısı Malzemeleri

Bu tarif için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

Tabanı için:

12 adet tuzsuz etimek

1,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Muhallebisi için:

1 litre süt

1 paket vanilya

6 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

6 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt (200 ml)

Ceviz ya da Antep fıstığı



Etimek Tatlısı Yapılışı

Etimek tatlısının yapılışı oldukça basit. Sadece birkaç adımda enfes bir tatlı hazırlayabilirsiniz. İşte etimek tatlısı yapılışı: