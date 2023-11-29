Etimek Tatlısı Yapmak Çok Kolay! İşte Pratik Tarif!
Etimek tatlısı, şerbetli ve muhallebili bir tatlıdır. Ani gelen misafirler için kolayca yapılabilir. Etimekleri şerbetleyip muhallebiyle kaplayın. Krem şanti ve cevizle süsleyin. Buzdolabında dinlendirin. Pratik ve lezzetli bir tatlı hazır. Afiyet olsun!
Etimek Tatlısı Nasıl Yapılır? Pratik ve Lezzetli Bir Tarif!
Şerbetli ve muhallebili bir tatlı olan etimek tatlısı, çay saatlerinin vazgeçilmezi. Ani gelen misafirleriniz için kolayca hazırlayabileceğiniz bu tatlı, hem göze hem damağa hitap ediyor. Peki etimek tatlısı nasıl yapılır? Etimek tatlısı için hangi malzemeler lazım? İşte adım adım etimek tatlısı tarifi…
Etimek Tatlısı Malzemeleri
Bu tarif için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:
Tabanı için:
- 12 adet tuzsuz etimek
- 1,5 su bardağı şeker
- 2 su bardağı su
Muhallebisi için:
- 1 litre süt
- 1 paket vanilya
- 6 yemek kaşığı şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 6 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 paket krem şanti
- 1 su bardağı süt (200 ml)
- Ceviz ya da Antep fıstığı
Etimek Tatlısı Yapılışı
Etimek tatlısının yapılışı oldukça basit. Sadece birkaç adımda enfes bir tatlı hazırlayabilirsiniz. İşte etimek tatlısı yapılışı:
- Öncelikle şerbeti hazırlamak için 2 su bardağı sıcak su ile 1,5 su bardağı şekeri küçük bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra 5-6 dakika daha kaynatmaya devam edin ve altını kapatın. Şerbeti 10 dakika kadar dinlendirin.
- Eğer şerbetin karamelize olmasını istiyorsanız, şekeri önce tencerede kavurun ve sonra su ekleyerek şerbeti yapın.
- Bir yandan da etimekleri geniş bir borcama dizin. Şerbeti etimeklerin üzerine kepçe ile gezdirerek her yerine ulaşmasını sağlayın.
- Etimekler şerbeti çekerken muhallebiyi yapmaya başlayın. 1 litre sütü bir tencereye alın ve içine vanilya ve tereyağı hariç diğer muhallebi malzemelerini ekleyin. Çırpıcı ile iyice karıştırın ve kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirin.
- Muhallebi kaynadıktan sonra vanilya ve tereyağı ekleyin ve 2-3 dakika daha pişirerek ocağın altını kapatın. Muhallebiyi 5 dakika kadar bekletin.
- Muhallebiyi etimeklerin üzerine dökün ve spatula ile düzgünce yayın.
- Tatlıyı krem şanti ile süslemeden önce iyice soğumasını bekleyin. Aksi halde krem şanti eriyip kötü bir görüntü oluşturabilir.
- Tatlı soğuduktan sonra 1 su bardağı süt ile çırptığınız krem şantiyi tatlıya sürün.
- Üzerini ceviz ya da Antep fıstığı ile süsleyin ve streç film ile kapatarak buzdolabına koyun.
- Birkaç saat dinlendirdikten sonra etimek tatlısınız servise hazır. Afiyet olsun!