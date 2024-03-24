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Euro ile maaş almak isteyen başvuruya akın ediyor! Almanya çok sayıda işçi alımı yapacak

Almanya kapılarını sonuna kadar açtı ve 2 milyon işçiyi işe almaya başladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 18:36
Euro ile maaş almak isteyen başvuruya akın ediyor! Almanya çok sayıda işçi alımı yapacak

Almanya, yaşlanan nüfusu ve ekonomik büyümesi nedeniyle iş talebini karşılayamadığı için yabancı işçi kabul etmeye yeniden başladı. Almanya'da işçi alımında çeşitli meslek ve pozisyonlar dikkat çekerken, Türk işçi alımına ilişkin de beklenen açıklama yapıldı.

Almanya bu kez işgücüne katılacak nitelikli kişileri arayarak, vatandaşlık verme koşullarını gevşeterek bunun yerine kolej veya üniversite mezunu ve kalfalık belgesine sahip adaylara izin verilmesinin öncelik olacağını duyurdu. Almanya'da çalışan insanlar iyi koşullarda çalışma olanağına sahiptir. Avro döviz kurunun yüksek olması nedeniyle Türk vatandaşları çifte faydadan yararlanabiliyor.

Almanya çalışan alımı 2024! Başvuru koşulları nelerdir ve Almanya'da kimler başvurabilir?

Euro ile maaş almak isteyen başvuruya akın ediyor! Almanya çok sayıda işçi alımı yapacak

Yeni Nitelikli Göç Yasası, vasıflı göçmenler için bir puan sistemi getiriyor ve aynı zamanda aile birleşimi ve aynı zamanda mesleki niteliklerin tanınması şeklinde çeşitli kolaylıklar da sağlıyor. Puanların hesaplanmasında dil becerileri, iş deneyimi, yaş ve Almanya ile olan bağlantılar dikkate alınır. Bu kanun Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca, 67 yaş ve üzeri kişilere yönelik testlerin kaldırılması planlanıyor. Başvurunun Almanca bilgisi gerektirmediğini ve vatandaşlık için gerekli olan ikamet süresinin de 8 yıldan 5 yıla indirileceğini lütfen unutmayın.

Hükümet, özellikle yaz aylarında havalimanında yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye ve Balkanlardan işçi alımına onay çıkarmıştı. asarıya göre, şans kartları diğer sosyal faktörlerden ziyade insanların mesleki niteliklerine dayanacak. AB üyesi olmayan ülkeden olup yeni puan sistemi çerçevesinde en az 6 puan alan herkes Şans kartı almaya hak kazanır. Tagesspiegel'e göre, belirli mesleki niteliklere sahipseniz dört puan, iyi düzeyde Almanca bilgisine veya en az üç yıllık ilgili mesleki deneyime sahipseniz üç puan kazanabilirsiniz.

Euro ile maaş almak isteyen başvuruya akın ediyor! Almanya çok sayıda işçi alımı yapacak

Almanya Mavi Kartına nereye ve nasıl başvurabilirim?

Almanya'da mavi kart başvurusu yapmak istiyorsanız öncelikle bulunduğunuz şehirdeki konsoloslukla iletişime geçmelisiniz. Konsolosluktan, Almanya'ya girmenizi ve göçmenlik bürosunda mavi kart başvurusunda bulunmanızı sağlayacak üç aylık bir ulusal vize alacaksınız.

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Euro ile maaş almak isteyen başvuruya akın ediyor! Almanya çok sayıda işçi alımı yapacak

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