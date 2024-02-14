Bist 100
9.072,08 0%
DOLAR
30,76 0,17%
EURO
33,04 0,36%
ALTIN
1.967,6 0,01%

Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatacak? 15 Şubat Evde Bakım Ödemeleri Hangi İllerde Yapıldı? Maaşlar Ne Kadar Oldu?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Şubat ayı ödemelerini merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşlarının yatırıldığı illeri duyurdu. Evde bakım maaşları, yüzde 49,25 zamla birlikte 7 bin 608 lira oldu. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ödemelerini sorgulayabiliyor. Peki, 15 Şubat evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte evde bakım maaşı hakkında merak edilenler…

Yayın Tarihi: 14.02.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 18:44
Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatacak? 15 Şubat Evde Bakım Ödemeleri Hangi İllerde Yapıldı? Maaşlar Ne Kadar Oldu?

Evde Bakım Maaşlarına Zam Geldi! Şubat Ayında Hangi İllere Yattı?

Evde bakım maaşı, ağır engelli raporu olan ve günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara verilen bir sosyal yardımdır. Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenir. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, bu maaşı başka bir sosyal yardım ile birlikte alabilirler. Evde bakım maaşı, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranı ile birlikte arttırıldı. Buna göre, evde bakım maaşı yüzde 49,25 oranında zamlandı. Evde bakım maaşı, 2024 yılında 5 bin 98 liradan 7 bin 608 liraya yükseldi. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, zamlı maaşlarını Şubat ayı itibarıyla alabilecekler. Peki, evde bakım maaşı nedir? Kimlere verilir? Başvuru şartları nelerdir? Evde bakım maaşı yatan iller hangileridir? İşte, detaylar…

evde bakım maaşı

EVDE BAKIM MAAŞI ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Evde bakım maaşı almak için, aşağıdaki genel ve özel şartları taşımak gerekiyor.

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve sonrasında doğmuş olanlar başvurabilir).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak.

Özel Şartlar

Ağır engelli raporu olan ve günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlar.

Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı başvurusu, engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne yapılır. Başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir.

Başvuru formu

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Ağır engelli raporu

Aile bireylerinin gelir belgeleri

Banka hesap numarası

Başvurular ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA VE ÖDEME

Evde bakım maaşı sorgulama ve ödeme işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılabilir. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, e-Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından maaşlarını sorgulayabilirler. Ayrıca, Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Evde bakım maaşı, genellikle her ayın 15 ila 31’i arasında hesaplara yatırılır. Ancak, bazı illerde ödemeler daha erken yapılabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşlarının yatırıldığı illeri resmi internet sitesinden duyurur.

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

evde bakım maaşı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşlarının yatırıldığı illeri resmi internet sitesinden duyurur. Buna göre, Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller henüz açıklanmadı. Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandığında, haberimizden güncel olarak takip edebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Akrep burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Akrep burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Klasik mercimek çorbası tariflerini bir kenara bırakın! Lezzet dolu karamelize havuçlu mercimek çorbası

Klasik mercimek çorbası tariflerini bir kenara bırakın! Lezzet dolu karamelize havuçlu mercimek çorbası

3 milyondan fazla işsiz var ama günlük 2 bin TL'ye vasıfsız işçi bulamıyorlar! O sektörde işçiler karaborsada

3 milyondan fazla işsiz var ama günlük 2 bin TL'ye vasıfsız işçi bulamıyorlar! O sektörde işçiler karaborsada

TFF Eryaman Stadyumu kararı: Kritik maç öncesi açıklandı

TFF Eryaman Stadyumu kararı: Kritik maç öncesi açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pırasayı bugüne kadar hep yanlış pişirmişiz! Meğer bunu ekleyince lezzeti beşe katlanıyormuş
2
19-25 Şubat 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 19-25 Şubat haftası, haftalık burç yorumları!
3
Sıfır Otomobil Almak İsteyenlere Müjde! Ford, Fiat, Renault, Hyundai ve Daha Fazlası 800 Bin TL Altında Satışta
4
Resimdeki farklı sandalyeyi bulmak için 6 saniyeniz var! Keskin nişancı gözüne sahip olanlar bulabiliyor
5
Lise Mezunu ve 55 KPSS Puanıyla Üniversitede İş İmkanı! Büro Personeli, Soför ve Tekniker Alımı Yapılıyor
6
Manken vücuduna sahip olan burçlar belli oldu! Vücutlarıyla her yerde dikkat çekiyorlar
7
15 Şubat 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

150.000 TL bayram kredisi ile borçlar sıfırlanıyor! Faizler yerin dibine girdi çıkmıyor

Son dakika! Yüzde 122 zam ile maaşlar en düşük memur maaşına eşitlendi

Bunları yapmak cildi mahvediyor! Güzelliğine düşkün olanlar hemen bu hatadan dönsün

Fiyatıyla Egea'yı solda sıfır bırakan model! Sıfır otomobilde baş döndüren fırsat

İzmir'deki o üniversite yüksek maaşlı öğretim görevlileri alacak! İşte başvuru detay ve tarihleri

3 milyondan fazla işsiz var ama günlük 2 bin TL'ye vasıfsız işçi bulamıyorlar! O sektörde işçiler karaborsada

Klasik mercimek çorbası tariflerini bir kenara bırakın! Lezzet dolu karamelize havuçlu mercimek çorbası

Yüzü kırış kırış yapan büyük hata! Şişe şişe içiyoruz ama cildi jet hızıyla yaşlandırıyor

TFF Eryaman Stadyumu kararı: Kritik maç öncesi açıklandı

Akrep burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

İstanbul’da yarın için alarm verildi! AFAD telefonlara SMS atıyor! 39 ilçeyi birden vuracak

Galatasaray 6 ismi transfer etmeye hazırlanıyor: İşte o isimler