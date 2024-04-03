Evde çıtır çıtır lahmacun tarifi! Dışarıda yediklerinizi unutturacak

Evde kolaylıkla çıtır çıtır lahmacun yapabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EVDE ÇITIR LAHMACUN TARİFİ

Evde çıtır çıtır lahmacun yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre! Lahmacun yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1.5 su bardağı süt, 1 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 silme yemek kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 5 veya 5.5 su bardağı elenmiş un, 400 gram orta yağlı kıyma, 2 tane orta boy kuru soğan, 3 tane orta boy yeşil biber, 1 tane orta boy domates, 5-6 dal maydanoz, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı acı biber salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, bir miktar tuz. İlk olarak lahmacunun hamuru için bir kabın içinde ılık süt koyulur, içinde sıvı yağ ve tuz eklenerek karıştırılır.





Daha sonra azar azar un eklenir ve hamur kıvamı alana kadar yavaş yavaş ılık su eklenir. Hamur ele yapışmayan bir kıvama geldikten sonra yoğurma işlemi bitiriliyor. Tezgahın üstüne un serpilir ve hamurdan küçük bezeler hazırlanarak tezgah üstüne dizilir. Üstüne nemli bir bez örtülür ve dinlendirilir. Bu sırada bir kabın içine küçük küçük doğranan soğan, yeşil biber ve kıyma eklenir. Daha sonra üstüne domates ve maydanoz da ince çekilmiş şekilde eklenerek domates salçası, acı biber salçası, tuz, sıvı yağ eklenerek iyice karıştırılır. Bir tane tava ocağa koyulur ve tavanın üstüne bir tane hamur bezesi koyulur ve iyice açılır. Açıldıktan sonra üstüne harç eklenir ve üstü kapakla kapatılır. Kısık ateşte pişirilir. Bütün bezeler pişirildikten sonra sıcak şekilde çıtır lahmacununuzu servis yapabilirsiniz!