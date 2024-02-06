Evde Kandil Simiti Nasıl Yapılır? (Kıyır Kıyır Tam Ölçü)

Kandil Simiti (Kıyır Kıyır Tam Ölçü)

Simit, Türk mutfağının vazgeçilmez bir lezzeti olduğu kadar, sosyal hayatımızda da önemli bir yere sahiptir. Çünkü kandil simidinin aslında bir hayır işi olduğunu biliyor muydunuz? Kandil simidi, kutsal günlerde yapılarak fakir ve muhtaç olanlara verilmek için hazırlanırdı.

Kandil Simiti için malzemeler

125 gram tereyağı (yarım paket)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep (evde varsa)

3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Kandil Simiti'nin yapılışı

Yumurta sarısı, sıvı yağ, oda ısısındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri bir kaba alıp elinizle iyice karıştırın.

Unu, kabartma tozunu ve mahlebi ekleyip hamuru yoğurun. Mahlep pastane simitlerinin kokusunu vermesi için önemli bir malzeme ama evinizde yoksa kullanmanız gerekmiyor. Unu azar azar ve dikkatli bir şekilde ekleyin. Hamur hazır olunca ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizle yuvarlayın. Sonra tezgahın üzerinde uzatıp simit şekli verin.

Simitleri önce yumurta akına sonra susama batırın. Susamlarınızın daha koyu renkli olması için önceden tavada kızartabilirsiniz.

Simitleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

180 dereceye ayarladığınız fırında 15-20 dakika pişirin.