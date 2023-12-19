Evde Snickers Pasta Yapmak İsteyenlere: Çikolata, Yerfıstığı ve Karamel Soslu Pasta Tarifi

Snickers Pasta tarifi

Bu yazımızda, evde Snickers pasta yapmanın püf noktalarını paylaşıyoruz. Snickers pasta, çikolata, yerfıstığı ve karamel sosunun muhteşem uyumunu yansıtan bir tatlıdır. Snickers pasta yapmak için ihtiyacınız olan malzemeleri ve yapılışını aşağıda bulabilirsiniz.

Snickers Pasta Malzemeleri

Snickers pasta yapmak için şu malzemeleri hazırlayın:

Snickers Pasta Keki için

4 adet yumurta

Bir su bardağı şeker

Bir su bardağı un

Bir paket kabartma tozu

Bir paket şekerli vanilin

2,5 yemek kaşığı kakao

Snickers Pasta Krema için

1 litre süt

Bir su bardağı şeker

Üç yemek kaşığı un

İki yemek kaşığı nişasta

Bir adet yumurta

Bir paket vanilya

Bir paket toz kremşanti

Snickers Pasta Üzeri için

Bir paket krema

200 gr bitter çikolata

1 kase tuzsuz yerfıstığı

Karamel sosu

Keki ıslatmak için 1 su bardağı süt kullanacağız.

Snickers Pasta Yapılışı

Snickers pasta yapmak için şu adımları izleyin: