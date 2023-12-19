Evde Snickers Pasta Yapmak İsteyenlere: Çikolata, Yerfıstığı ve Karamel Soslu Pasta Tarifi
Evde Snickers pasta yapmak ister misiniz? Çikolata, yerfıstığı ve karamel sosunun muhteşem uyumunu yansıtan bu pastanın malzemeleri ve yapılışı yazımızda. Snickers pasta tarifi için okumaya devam edin.
Snickers Pasta tarifi
Bu yazımızda, evde Snickers pasta yapmanın püf noktalarını paylaşıyoruz. Snickers pasta, çikolata, yerfıstığı ve karamel sosunun muhteşem uyumunu yansıtan bir tatlıdır. Snickers pasta yapmak için ihtiyacınız olan malzemeleri ve yapılışını aşağıda bulabilirsiniz.
Snickers Pasta Malzemeleri
Snickers pasta yapmak için şu malzemeleri hazırlayın:
Snickers Pasta Keki için
- 4 adet yumurta
- Bir su bardağı şeker
- Bir su bardağı un
- Bir paket kabartma tozu
- Bir paket şekerli vanilin
- 2,5 yemek kaşığı kakao
Snickers Pasta Krema için
- 1 litre süt
- Bir su bardağı şeker
- Üç yemek kaşığı un
- İki yemek kaşığı nişasta
- Bir adet yumurta
- Bir paket vanilya
- Bir paket toz kremşanti
Snickers Pasta Üzeri için
- Bir paket krema
- 200 gr bitter çikolata
- 1 kase tuzsuz yerfıstığı
- Karamel sosu
Keki ıslatmak için 1 su bardağı süt kullanacağız.
Snickers Pasta Yapılışı
Snickers pasta yapmak için şu adımları izleyin:
- Keki için, yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Un, kabartma tozu, şekerli vanilin ve kakaoyu eleyerek karışıma ekleyin. Spatula ile nazikçe karıştırın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine hamuru dökün. 170 derece fırında kürdan temiz çıkana kadar pişirin.
- Krema için, kremşanti hariç diğer tüm malzemeleri bir tencereye alın ve iyice karıştırın. Ocağa koyun ve sürekli karıştırarak koyulaşıp göz göz olana kadar pişirin. Altını kapatın ve arada bir karıştırarak soğumaya bırakın. Soğuyan kremaya kremşantiyi ilave edin ve blender ile pürüzsüz hale getirin.
- Pişen keki ikiye bölün. Bir parçasını servis tabağına alın ve 1 su bardağı süt ile ıslatın. Üzerine karamel sosu gezdirin. Kremanın yarısını kekin üzerine yayın. Diğer kek parçasını da üzerine kapatın ve tekrar karamel sosu gezdirin. Kalan kremayı da pastanın üzerine sürün.
- En üst kat için, kremayı bir tencerede kaynatın ve altını kapatın. İçine bitter çikolatayı ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Çikolatalı sosu pastanın üzerine dökün. Yerfıstıklarını da pastanın üzerine serpiştirin.
- Pastayı buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.