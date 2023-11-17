Evde sütü, yoğurdu biten hemen BİM'e koşsun! En iyi marka en ucuz fiyata satışa çıktı

Bim, 14 Kasım Salı tarihinde geçerli olacak aktüel kataloğunu duyurdu ve özellikle tereyağı ve peynir gibi ürünlerde önemli indirimler yapacağını belirtti. Bu indirimlerle birlikte, müşterilerin bu ürünleri daha uygun fiyatlarla temin etme fırsatı olacak. Bim'in 14 Kasım Salı kampanyası, tüketicileri mağazalara yönlendirecek ve bu ürünlerin talep görmesiyle birlikte rafların hızla boşalması bekleniyor. Bu tarihten itibaren, Bim müşterileri avantajlı fiyatlarla tereyağı, peynir ve diğer indirimli ürünleri satın alabilecekler. Bu kampanya, tüketicilere ekonomik alışveriş yapma şansı sunarken, Bim'in müşteri çekme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Yarın başlayacak olan bu indirim kampanyasıyla birlikte, tüketiciler Bim mağazalarına akın ederek avantajlı alışverişin keyfini çıkaracaklar. İşte detaylar...





BİM MARKET İNDİRİMLERİ

Dr. Oetker Pizza Ristorante 600 gr, Dardanel Ekonomik Ton Balığı 80 gr, Hasata Osmancık Pirinç 1 Kg, Hasata Mardin Kırmızı Mercimek 1 Kg, Hasata Koçbaşı Nohut Kırşehir 1 Kg, Hasata Derinkuyu Kuru Fasulyesi 1 Kg, Defne Tarhana 350 gr, Heinz Ketçap 700 gr, Heinz Mayısonez 215 gr, Heinz Amerikan Burger Sos 230 gr, Green Life Köfte&Pane Harcı 90 gr, Tirmata Panko Çeşitleri 200 gr, Noodle 10'lu Paket, Barilla Makarna 500 gr, Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 gr Gusdo Merko Doğranmış Domates 400 gr, Heinz Mısır Konservesi 400 gr, Keyifçe Cevizli Muska 400 gr, Nutfest Kavrulmuş Kaju 150 gr, Nutfest Soslu Cips Fıstık 175 gr, Nutfest Yerli Dakota Çekirdek 600 gr, Emsal Tuzlu Yer Fıstığı 500 gr, Simbat Karışık Soslu Kuruyemiş 500 gr, Anında Bitiyo 90 gr, Yeni Kavaklıdere Karışık Turşu 1500 gr, Yeni Kavaklıdere Salatalık Turşusu 1500 gr, Yeni Kavaklıdere Beyaz Sirke 2 Litre, Berk Siyah Çay Demlik Poşet 100'lü, Didi Buzlu Çay Şeftali Aromalı 2 Litre, Limy Aromalı İçecek Çeşitleri, Efor Meyve ve Bitki Çayı Çeşitleri 20'li, Dr.Oetker Puding 3'lü, Dr.Oetker Çikolatalı Sos 2x102 gr, Dr.Oetker Sade Krem Şanti 3x75 gr, Cheetos Mısır Çerezi Flamin’Hot 102 gr, Haribo Yumuşak Şeker Sahanda Yumurta 140 gr, Ülker Beyaz Çikolatalı Gofret 35 gr, Ülker Fındık Kremalı Rulo Gofret 204 gr, Züber Yer Fıstıklı Granola Bar 3x25 gr, Ülker Sütlü Çikolata Kaplı Muzlu Marshmallowlu Sandviç Bisküvi 210 gr gibi birçok ürün Bim'de büyük indirimle satışa sunulacak.

Bu ürünlerin fiyatları, tüketicilere uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunacak ve rafların hızla boşalmasına neden olacak. Bim'in 14 Kasım Salı kampanyası, özellikle geniş bir ürün yelpazesi üzerinden tüketicilere avantajlı alışverişin kapılarını aralayacak. Bu fırsatlarla birlikte, müşteriler kaliteli ürünleri daha ekonomik fiyatlarla temin etme şansını yakalayacaklar.