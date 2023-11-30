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Evde yufka yok nasıl börek yapacağım derdine son! Yufkasız börek tarifinin sırrı açığa çıktı

Evde yufka yok nasıl börek yapacağım derdine son! Yufkasız börek tarifinin sırrı açığa çıktı Evde yufka yok ve börek yapmak istiyorum diyorsanız bu tarifi muhakkak denemelisiniz. Artık geleneksel yöntemleri geride bırakarak yufkasız börek yapmanız mümkün. Hem lezzetli hem de çıtır çıtır bir börek yapmaya hazır olun!