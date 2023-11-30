Evde yufka yok nasıl börek yapacağım derdine son! Yufkasız börek tarifinin sırrı açığa çıktı
Evde yufka yok ve börek yapmak istiyorum diyorsanız bu tarifi muhakkak denemelisiniz. Artık geleneksel yöntemleri geride bırakarak yufkasız börek yapmanız mümkün. Hem lezzetli hem de çıtır çıtır bir börek yapmaya hazır olun!
Şipşak börek hazırlamak istiyorsanız ve evde yufkanız yok diye üzülüyorsanız üzülmeye son verebilirsiniz! Hem lezzetli hem de çıtır çıtır olacak yufkasız börek tarifi duyuruldu. Her evde olan malzemelerle lezzetli mi lezzetli çıtır çıtır börek yapmanız mümkün. İşte peynirli biber böreğinin tarifi...
PEYNİRLİ BİBERLİ BÖREK TARİFİ MALZEMELERİ
- 8 tane kapya biber
- 500 gr lor peyniri
- 2 tane yumurta
- 1 tutam dereotu
- 1 çay kaşığı ölçüsünde tuz
- 1 çay kaşığı ölçüsünde karabiber
- Mayısdanoz
Panellemek için ise;
- 2 su bardağı ölçüsünde galeta unu
- 2 su bardağı ölçüsünde un
- 2 tane yumurta
PEYNİRLİ BİBER BÖREĞİ TARİFİ
- Ocakta közlemiş olduğunuz biberleri soyarak bir kevgir içersinde bekletin.
- Lorun içersinde ise tuz, dereotu, maydonoz, yumurta ve karabiberinizi ekleyerek güzelce karıştırın.
- Hazırlamış olduğunuz karışımınızı kapya biberlerin içersine dökerek biberlerin kenarlarını iyice bastırın ve kapatın.
- Biberlerinizi ilk etapta una daha sonra ise yumurtaya ve en son olarak galeta ununa batırarak arkalı önlü şekilde kızartın.
- Daha sonra diğer biberlere de bu işlemi yaparak tekrarlayın. Herkese afiyet olsun...