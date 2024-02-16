Evinde ayçiçek yağı biten koşsun! O tarihten sonra okkalı zam geliyor: Stok yapmayan pişman olacak

Türkiye genelinde ayçiçeği yağının fiyatlarına bir zam daha yapılacağına dair çıkan haberler, vatandaşları endişelendirdi. Özellikle son iki yıldır sürekli artan zamlarla karşılaşan ayçiçek yağı, bu kez de yeni bir fiyat artışıyla gündemde.

2024 yılına girişle birlikte ayçiçeği yağı, en düşük 220 TL'den satışa sunulmuştu. Ancak son haberlere göre, bu fiyatın üzerine yeni bir zam geleceği belirtiliyor. Ayçiçeği yağındaki zamların, döviz kuru ve hammadde fiyat değişimleriyle doğru orantılı olduğu ifade ediliyor. Ocak ayında yaşanan zam furyasında öne çıkan ayçiçek yağı, 44 TL'lik artışla dikkat çekmişti.

Uzmanlar, gelecek dönemlerde yeni zamların olabileceğini öngörerek vatandaşları ayçiçek yağı stoklamaya çağırıyor. Bu süreçte, zincir marketlerin başlattığı yağ kampanyalarını takip eden vatandaşlar, uygun fiyatlı ürünleri kaçırmamak adına ilgi gösteriyor.





Zam haberleri arka arkaya paylaşılırken, marketlerde indirim haberleri de duyuruluyor. Vatandaşlar, artan fiyatlar nedeniyle kampanya kataloglarını yakından takip ederek uygun fiyatlı ürünleri temin etmeye çalışıyor. Zeytinyağı ve ayçiçek yağındaki fiyat artışının başlıca nedeni olarak ise döviz kuru gösteriliyor.

Kasım ayında 175 TL'den satılan ayçiçeği yağı, ocak ayında 219 TL'ye yükselmişti. Bu durum, vatandaşların günlük yaşamlarını etkileyen önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi, vatandaşlar, yağ fiyatlarındaki zamların durmasını ve uygun fiyatlı ürünlerin yeniden piyasaya sunulmasını bekliyor. Ancak, uzmanlar bu süreçte dikkatli olunması ve stok yapılması gerektiği konusunda uyarıyor.