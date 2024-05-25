Evinde doğal gaz bağlı olanlar dikkat! O tarihe kadar süreniz kaldı

Avrupa Birliği (AB), çevre dostu politikalar kapsamında doğal gaz kombilerinin kullanımını sona erdirme kararı aldı. Bu kararla birlikte, 2030 yılı itibariyle yeni inşa edilen tüm binalar, 'Sıfır Emisyon Binaları' kuralına uymak zorunda olacak.

AB Parlamentosu üyeleri, ulusal hükümetler ve Avrupa Komisyonu arasında yapılan anlaşma ile yeni Binalarda Enerji Performansı Direktifi'nin (EPBD) uygulanması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda, 2040 yılına kadar AB ülkeleri fosil yakıtlı ısınmayı aşamalı olarak durdurmayı hedefliyor. 2030 itibariyle ise tüm yeni yapılar, 'Sıfır Emisyon Binaları' anlaşmasına uymak zorunda kalacak.

Avrupa Birliği'nin aldığı kararlar arasında doğal gaz kombilerinin kullanımının sonlandırılması da bulunuyor. 1 Ocak 2025 itibariyle AB ülkeleri, doğal gaz kombileri için teşvik verilmeyeceğini duyurdu. Bu adım, AB'nin karbon emisyonlarını azaltma ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.





AB yetkilileri, sıfır emisyonlu bina projeleriyle birlikte doğal gaz kombilerinin kullanımının 2040 yılına kadar tamamen sonlandırılmasını planlıyor. Bu süreçte, alternatif ısıtma çözümleri ve geçiş süreci hakkında halkın bilgilendirilmesi ve desteklenmesi öncelik taşıyor.

Çevre için alınan bu önlemler, AB'nin karbon nötr hedeflerine ulaşma ve iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını destekliyor. Ancak, bu tür değişikliklerin altyapıya ve maliyete etkisi göz önünde bulundurularak, geçiş sürecinin adil ve destekleyici olması önem arz ediyor.