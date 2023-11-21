Evinizde yumuşacık poğaça yapmak artık mümkün! Meğerse yıllardır saklanan poğaça ustalarının tarifi buymuş
Artık evinizde yumuşacık poğaça yapmaya hazır olun! Hem lezzetli hem de yumuşacık bu poğaça tarifi poğaça ustalarından alındı. Favori poğaça haline gelecek bu tarifi muhakkak denemelisiniz!
Yumuşacık poğaça yapmak artık mümkün! Lezzetli mi lezzetli tüm pastane poğaçalarını geride bırakacak bu tarif ile dakikalar içersinde çayınızın yanına poğaçanız hazır! Poğaça ustaları resmen yıllardır bir sırrı saklıyormuş….
YUMUŞACIK POĞAÇA TARİFİ MALZEMELERİ
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde yoğurt
- Yarım paket yaş maya
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde toz şeker
- Aldığı kadar un
- İç harcı için ise tamamen isteğe göre; zeytin, peynir, kıyma, patates ve benzeri malzemeler
YUMUŞACIK POĞAÇA TARİFİ YAPILIŞI
- İlk etapta mayayı, tozşeker ve ılık süt ekleyerek mayalandırın.
- Mayısalanmış olan karışıma yumurta, sıvı yağ, tuz ve yoğurt ekleyip karıştırın.
- Unu ise azar azar ekleyerek ele yapışmayan bir kıvam elde edene kadar hamurunuzu yormaya devam edin.
- Hamurunuzu örtüp ılık bir ortam içersinde yaklaşık olarak 1 saat kadar bekletin.
- Dinlenmiş olan hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak ortasına isteğinize göre hazırlamış olduğunuz harcığınızdan koyarak poğaça şeklini verin.
- Yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsisine ise aralıklı olarak poğaçalarınızı yerleştirin.
- Üzerine yumurta sarısı sürerek, susam ya da çörek otu serpiştirin.
- Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derecelik fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirin. Herkese afiyet olsun!