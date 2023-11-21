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Evinizde yumuşacık poğaça yapmak artık mümkün! Meğerse yıllardır saklanan poğaça ustalarının tarifi buymuş

Evinizde yumuşacık poğaça yapmak artık mümkün! Meğerse yıllardır saklanan poğaça ustalarının tarifi buymuş Artık evinizde yumuşacık poğaça yapmaya hazır olun! Hem lezzetli hem de yumuşacık bu poğaça tarifi poğaça ustalarından alındı. Favori poğaça haline gelecek bu tarifi muhakkak denemelisiniz!