Evlilik kredisi çekmek isteyenlere son tablo! Şartlar belirlendi: İlk faizsiz 150 bin TL'ler bu illere!

Bir süredir tartışma konusu olan evlilik kredisi başvurularına ilişkin yeni bir gelişme ortalığı karıştırıyor. 150.000 TL faizsiz kredi almak isteyen gençlere öncelikli iller açıklandı.

Evlilik kredisi çekmek isteyenlere son tablo! Şartlar belirlendi: İlk faizsiz 150 bin TL'ler bu illere!
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Evlilik Kredisi, evlenmek isteyen gençlere 150.000 TL faizsiz kredi sağlayan bir projedir. Bu projenin detayları ile birlikte başvuru koşulları birçok gencin merakını uyandıracak. İlk açıklamada, düğün kredilerinin, devletin doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen gelirlerinin bir kısmıyla finanse edilecek. Ayrıca söz konusu kredi Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla verilecek. Peki evlilik kredisi şartları nelerdir? Evlilik kredileri hakkında bilmeniz gerekenler...

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLİYOR?

Evlilik kredisi çekmek isteyenlere son tablo! Şartlar belirlendi

Öncelikli evlilik kredisi alacak eyaletler açıklandı ancak kimin, nasıl başvurabileceği henüz belli değil. Evlilik kredisinin 18-27 yaş arası gençlere verileceği gelen bilgiler arasında yer aldı. Ancak bu yaş sınırlarına ilişkin nihai karar Kongre'deki tartışmaların sonucu olacak. Evlilik kredisi almak isteyen gençlerin aile eğitim programına ve evlilik öncesi eğitim programına katılmaları gerekmektedir.

Ayrıca deprem bölgesinde yaşamak da evlilik kredisinden yararlanmanın şartları arasında yer alıyor. Son olarak evlilik kredisi çekerken gelir durumu da önemlidir.

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