Eyyübiye Belediyesi Regaip Kandili'nde Tasavvuf Müziği Etkinliği Düzenledi

Eyyübiye Belediyesi, Regaip Kandili ve üç aylar nedeniyle Şanlıurfa Mevlevihanesi eşliğinde tasavvuf müziği programı düzenledi; ilahiler ve sema gösterileri sunuldu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:10
Eyyübiye Belediyesi, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili münasebetiyle Batıkent Kültür Merkezi’nde Şanlıurfa Mevlevihanesi Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu’nun sahne aldığı bir etkinlik düzenledi.

Program ve Katılımcılar

Programa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Başkan Kuş'un Konuşması

Programın açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Kuş, üç ayların başlangıcı münasebetiyle düzenlenen programda vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Cenab-ı Mevlam, Ramazan ayından önce bizlere Recep ve Şaban ayını vermiş. Temizlenelim, günahlarımızdan arınalım ve Ramazan ayına tertemiz girelim diye. İnşallah Cenab-ı Mevlam bu aylarda yapacağımız duaları kabul eyler, bizleri günahlarımızdan arındırır ve Ramazan ayına tertemiz kavuşturur. Şimdiden kandillerinizi tebrik ediyorum. Rabbim, yapacağınız duaları kabul etsin. Bu üç aylarda dua edip de duaları kabul edilenlerin yüzü suyu hürmetine hepimizin duasını inşallah kabul etsin diyorum"

Sanat ve Kapanış

Konuşmaların ardından Şanlıurfa Mevlevihanesi Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu tarafından ilahiler seslendirildi ve semazen gösterileri sunuldu. Program, yapılan dualar ve kandil simidi ikramı ile sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

