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Fazıl Say ile 37. Uluslararası İzmir Festivali’nin Kapanışı

Uluslararası İzmir Festivali, Fazıl Say konseri ile muhteşem bir kapanış yaptı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 23:28
Fazıl Say ile 37. Uluslararası İzmir Festivali’nin Kapanışı

37. Uluslararası İzmir Festivali’nin Kapanışı

İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 37. Uluslararası İzmir Festivali, büyük bir coşkuyla Fazıl Say ve Şef Nil Venditti yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ile sona erdi.

Konser Detayları

Bergama Asklepion alanında gerçekleşen konserde, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Beethoven'in Do minör 3 numaralı piyano konçertosunu izleyicilerle buluşturdu. Konserin ikinci bölümünde, Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, Şef Nil Venditti yönetiminde Edward Elgar'ın "Enigma Varyasyonları" eserini seslendirdi.

Ücretsiz Kapanış Konseri

Festival kapansını, katılımcılara teşekkür amacıyla ücretsiz düzenlenen konserle gerçekleştirdi. 37. Uluslararası İzmir Festivali, 7 Haziran'da piyanist Gülsin Onay’ın orchestra eşliğinde gerçekleştirdiği konserle başlamıştı ve dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı bir dizi etkinlik ile devam etti.

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