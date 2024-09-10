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Fethiye'de Dalgıç Su Altında Spor Yaptı

Fethiye'de bir dalgıç, sağlıklı yaşamın önemini su altında spor yaparak vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:12
Fethiye'de Dalgıç Su Altında Spor Yaptı

Fethiye'de Sağlıklı Yaşam İçin Su Altında Spor

Muğla'nın gözde turistik noktalarından biri olan Fethiye'de, dalgıç Önder Diktaş, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla su altında spor aktiviteleri gerçekleştirdi.

Etkinliğin Detayları

Dalış okulu işletmecisi Önder Diktaş, arkadaşları Sevil Toker ile birlikte Dalyan Koyu açıklarına dalış yaptı. Sevil Toker, deniz dibinde açtığı özel spor matının üzerinde ağırlık kaldırarak sporunu gerçekleştirdi.

Görsel Şölen

Diktaş, su altındaki bu etkinliği kaydetmek için su altı kamerasını kullanarak Toker'in etrafında yüzen balıkları izleyicilere sundu. Bu görsel şölen, etkinlikte ayrı bir atmosfer oluşturdu.

Sağlıklı Yaşamda Sporun Önemi

Dalış okulu sahibi Diktaş, bu organizasyonun amacının sağlıklı yaşamda sporun rolünü vurgulamak olduğunu belirtti. Su altında spor yapmanın hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından faydalarını ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

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