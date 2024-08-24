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Ford'dan Kaçırılmayacak Kampanya: Puma, Focus, Kuga Modellerine 0 Faizli Kredi İmkânı!

Puma, Focus ve Kuga modellerine 12 ay vadeli 0 faizli kredi imkânı sağlayan Ford’un bu avantajlı kampanyası ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 09:54
Ford'dan Kaçırılmayacak Kampanya: Puma, Focus, Kuga Modellerine 0 Faizli Kredi İmkânı!

Ford, otomobil severlere sunduğu yeni kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Artan araç fiyatları karşısında araç sahibi olmak isteyenlere cazip seçenekler sunan marka, sevilen modelleri Puma, Focus ve Kuga için 12 ay vadeli 0 faizli kredi imkânı tanıyor. Bu kampanya, özellikle bütçe dostu finansman seçenekleri arayanlar için büyük bir fırsat oluşturuyor. Hem bireysel hem de tüzel müşterilere yönelik bu kampanya, Ford’un sunduğu geniş model yelpazesiyle otomobil severlere önemli avantajlar sağlıyor.,

Ford'dan Kaçırılmayacak Kampanya: Puma, Focus, Kuga Modellerine 0 Faizli Kredi İmkânı!

FORD’DAN BÜYÜK FIRSAT: 12 AY VADELİ 0 FAİZLİ KREDİ

Ford, her zaman olduğu gibi yenilikçi kampanyalarıyla otomotiv pazarında fark yaratıyor. Son kampanyasıyla araç sahibi olmayı planlayanlar için mükemmel bir fırsat sunuyor. Ford’un popüler modelleri Puma, Focus ve Kuga, bu kampanya kapsamında 300.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı ile satışa sunuluyor. Bu kampanya, özellikle araç alımında uygun kredi şartları arayan bireysel müşteriler için oldukça cazip bir seçenek.

Tüzel müşteriler de unutulmamış durumda. Ford, tüzel müşterilere 800.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %2,99 faiz oranı ile kredi imkânı sağlıyor. Bu sayede hem bireysel hem de tüzel müşteriler, farklı finansman seçeneklerinden faydalanarak ihtiyaçlarına uygun bir Ford modeline sahip olabiliyorlar.

FORD’UN POPÜLER MODELLERİ VE FİYATLARI

Ford, sunduğu kampanyanın yanı sıra geniş model yelpazesi ve farklı donanım seçenekleriyle de öne çıkıyor. Puma, Focus ve Kuga modelleri, şık tasarımları ve üstün performans özellikleriyle otomobil severlerin ilgisini çekiyor.

Ford Puma: Sportif tasarımı ve 1.0L EcoBoost motor seçenekleriyle dikkat çeken Puma, modern çizgileri ve yüksek teknolojisiyle öne çıkıyor. Romanya’da üretilen Ford Puma, peşin alımlarda 1.073.900 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatlarıyla satışta. Bu model, özellikle şehir içi kullanımda pratiklik arayanlar için ideal bir seçenek.

Ford Focus: Almanya’dan gelen kalite ve yakıt tasarrufu sağlayan hibrit motor seçenekleriyle donatılan Focus, geniş iç hacmi ve konfor özellikleriyle kullanıcılarını bekliyor. Yeni Active Stil ve Active X donanım seçenekleriyle sunulan Ford Focus, 1.543.200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Özellikle uzun yolculuklarda performans ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan Focus, ailenizle çıkacağınız seyahatlerde ideal bir yol arkadaşı olabilir.

Ford Kuga: SUV segmentinde öne çıkan Kuga, güçlü motor performansı ve yüksek donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. İspanya’da üretilen Kuga, özellikle geniş aileler için konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Titanium ve ST-Line donanım paketleriyle satışa sunulan Ford Kuga, 1.941.300 TL’den başlayan fiyatlarıyla showroomlarda yerini almış durumda.

NEDEN FORD’UN BU KAMPANYASINI KAÇIRMAMALISINIZ?

Otomobil fiyatlarının sürekli artış gösterdiği bu dönemde, araç sahibi olmanın maliyeti de giderek yükseliyor. Ford’un sunduğu bu kampanya, araç alımını planlayanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Hem bireysel hem de tüzel müşterilere hitap eden bu fırsat, esnek ödeme koşulları ve cazip kredi imkânlarıyla dikkat çekiyor.

Bu kampanya sayesinde, düşük faiz oranlarıyla yeni bir araca sahip olabilir, bütçenizi zorlamadan hayalinizdeki Ford modeline ulaşabilirsiniz. Özellikle 0 faiz imkânı, araç alımı sırasında en önemli kriterlerden biri olan kredi maliyetlerini ortadan kaldırarak, finansman yükünü büyük ölçüde hafifletiyor. Bu durum, yeni araç almayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat yaratıyor.

FORD KAMPANYASI İLE YENİ ARACINIZI KOLAYCA SATIN ALIN

Ford’un bu avantajlı kampanyası, hem uygun finansman seçenekleri hem de geniş model yelpazesi ile öne çıkıyor. Özellikle Puma, Focus ve Kuga gibi popüler modellerde sunulan 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı, yeni araç sahibi olmayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Eğer siz de araç almayı planlıyor ve bütçenizi zorlamadan kaliteli bir otomobile sahip olmak istiyorsanız, Ford’un bu kampanyasını değerlendirebilirsiniz. Ford yetkili satıcılarına uğrayarak detaylı bilgi alabilir ve hayalinizdeki araca sahip olmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Unutmayın, bu kampanya sınırlı bir süre için geçerli olup, araç sahibi olmanın tam zamanı!

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