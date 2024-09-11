GastroAntep Kültür Yolu Festivali İle Gaziantep'in Lezzetleri Dünyaya Tanıtılacak

GastroAntep Kültür Yolu Festivali Geliyor

Gastronomi şehri olarak bilinen Gaziantep, tarih boyunca sahip olduğu zengin kültürü ve eşsiz mutfağını, GastroAntep Kültür Yolu Festivali ile tüm dünyaya tanıtacak.

Etkinlikler ve Katılımcılar

14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival, Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Festivale Yunanistan, İspanya, Belçika ve İtalya gibi ülkelerden Michelin yıldızlı şeflerin katılması bekleniyor.

Yerli ve Yabancı Şefler Bir Arada

Festival süresince yerli ve yabancı şefler, çeşitli workshoplar ve etkinlikler düzenleyerek Gaziantep’in eşsiz lezzetlerini tanıtacak. Ayrıca, birçok panel, söyleşi, tiyatro gösterimi, gezi etkinlikleri, sergi ve konser de festivalin bir parçası olacak.

Coğrafi İşaretli Ürünler ve Eğitim Fırsatları

Şehirde yetişen coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan yemekler, yetenekli şefler tarafından sunulacak. Katılımcılar, Gaziantep’in gastronomi ustalarından yemek pişirme tekniklerini öğrenme fırsatı bulacak.

Üniversite İş Birliği ve Katkıları

Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden Doç. Dr. Oya Özkanlı, festivalin bölgeye önemli katkılar sağladığını belirterek, "Festival yaklaşık 10 yıldır düzenleniyor ve şehrimize büyük değer katıyor," diyerek festivalin kültürel anlamda önemine değindi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atınç Olcay ise, festival kapsamında yurt dışından birçok gastronomi uzmanı ve yazarı ağırlayacaklarını ifade etti. "Festival sayesinde kentimizde çok sayıda turist konaklayacak ve yerel lezzetleri keşfedecek," dedi.

Bu yıl düzenlenecek yarışmalarda 6 farklı Üniversite Gastronomi Bölümü katılacak ve özel lezzetlerle yarışı ön plana çıkacak. Festivalin bölge ve ülke ekonomisine katkılarının büyük olacağına vurgu yapıldı.

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak. Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak. Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak. Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak. Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak. Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak. Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak. Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak. Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak. Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak. Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak. Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak. Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak. Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak. Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak. Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak. Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak. Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.