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GastroAntep Kültür Yolu Festivali Tüm Hızıyla Devam Ediyor

GastroAntep Kültür Yolu Festivali, Gaziantep'in lezzetlerini ve kültürel zenginliklerini kutlamak için sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:18
GastroAntep Kültür Yolu Festivali Tüm Hızıyla Devam Ediyor

GastroAntep Kültür Yolu Festivali 2023

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, dört gün boyunca etkinliklerine devam ediyor. 14 Eylül'de başlayan festival, bu yıl da ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Lezzet ve Eğlence Dolu Günler

Festival Park'ta kurulan yerel yiyecek ve içecek stantları, Gaziantep ve çevre illerden gelen katılımcılar tarafından büyük ilgi görmekte. Ziyaretçiler, usta aşçıların hazırladığı lezzetleri tatma fırsatı buluyor.

Katılımcıların Düşünceleri

Mert Koca, festivalin büyük bir yoğunlukta geçtiğini belirtti. "Yemek denilince akla ilk Gaziantep geliyor. Dört dörtlük bir festival, özellikle akşamları aşırı yoğun oluyor," dedi.

Sevgi Erçil, her yıl festivale katıldığını ifade ederek, "Çok güzel geçiyor, coşkulu ve eğlenceli. Herkes istediğini tadabiliyor. Ayrıca konserler de var, etkinlikler çocuklar için de düşünülmüş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Hatice Çakır ise festivaldeki standında salça ve baharat çeşitleri sattığını belirterek, "Festivalimiz çok hareketli ve eğlenceli. Kebaplardan dolayı bol dumanlı günler yaşıyoruz," diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde devam ediyor. Festival Park'ta 14 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında kurulan yiyecek ve içecek işletmelerinin stantları, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlardan rağbet görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde devam ediyor. Festival Park'ta 14 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında kurulan yiyecek ve içecek işletmelerinin stantları, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlardan rağbet görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde devam ediyor. Festival Park'ta 14 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında kurulan yiyecek ve içecek işletmelerinin stantları, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlardan rağbet görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde devam ediyor. Festival Park'ta 14 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında kurulan yiyecek ve içecek işletmelerinin stantları, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlardan rağbet görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde devam ediyor. Festival Park'ta 14 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında kurulan yiyecek ve içecek işletmelerinin stantları, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlardan rağbet görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde devam ediyor. Festival Park'ta 14 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında kurulan yiyecek ve içecek işletmelerinin stantları, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlardan rağbet görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde devam ediyor. Festival Park'ta 14 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında kurulan yiyecek ve içecek işletmelerinin stantları, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlardan rağbet görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde devam ediyor. Festival Park'ta 14 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında kurulan yiyecek ve içecek işletmelerinin stantları, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlardan rağbet görüyor.

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