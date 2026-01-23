Gaziantep Büyükşehir'den Çocuklara Kar Hediyesi: Atkı, Bere ve Eldiven

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı sırasında kent merkezindeki parklarda çocuklara atkı, bere ve eldiven dağıtarak sevindirdi.

Belediye ekipleri kar çalışmalarını sürdürürken çocukların sevincine ortak oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışı sırasında ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yürüttüğü çalışmaları sürdürürken, çocukların kar sevincine de ortak oldu.

Kent genelinde kar temizliğini yürüten ekipler, kent merkezindeki parklarda karın tadını çıkaran çocuklara atkı, bere ve eldiven hediye etti. Ekipler, beyaz örtüyle kaplanan parkta çocukların soğuktan etkilenmemesi için hediyeleri dağıtırken minikler büyük mutluluk yaşadı.

Çalışmalar, hem ulaşımın aksamasını önlemeye hem de kentin küçük sakinlerine moral vermeye yönelik olarak yürütüldü.

